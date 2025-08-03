У Держдепі США заявили, що адміністрація Трампа і надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною. Вона прагне стійкого миру в регіоні.

У США закликають до повного та безумовного припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спікерку Держдепу США Томмі Брюс у X.

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Що заявили у Держдепі стосовно підтримки України?

У Держдепі США заявили про подальшу підтримку України.

Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-о-пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеосяжного, повного припинення вогню, яке припиняє будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру,

– заявила заступниця речниці Держдепу Міньйон Х'юстон.

Нагадаємо, Сенат США не встиг проголосувати за санкції проти Росії до літніх канікул, тож рішення залишається на Трампі. Законопроєкт передбачає жорсткі санкції, включаючи вторинні тарифи до 500%, але часткове впровадження теж вважається успіхом.