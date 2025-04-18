Китай відправляє в Україну військових, щоб підготуватися до вторгнення на Тайвань, – The Hill

Пекін відправляє своїх військових до України, аби ті зібрали інформацію про реалії сучасної війни. Таким чином Китай хоче підготувати свою армію до можливого вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку політичного оглядача Гордона Чанга для американського видання The Hill.

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Навіщо Китаю відправляти солдатів в Україну

Чанг посилається на повідомлення української влади про участь сотень громадян Китаю у бойових діях на боці російської армії. За даними джерел, ідеться переважно про найманців, які не були офіційно відряджені Пекіном. Водночас агентство Reuters повідомляло, що на фронті також присутні китайські офіцери, які збирають дані про тактику обох сторін. Їхня діяльність, ймовірно, відбувається за прямими вказівками з Пекіна.

На думку Річарда Фішера з Центру міжнародної оцінки та стратегії у Вашингтоні, Китай намагається вивчити досвід російсько-української війни, щоб посилити боєздатність власної армії.

Якщо армія Китаю зможе зрозуміти та розширити уроки українського поля битви, вона може значно збільшити свої шанси на швидку перемогу в бліцкригу на Тайвані,

– зазначив експерт.

Чанг припускає, що китайські офіцери не лише спостерігають за перебігом бойових дій, а й можуть консультувати російських військових. А участь китайських найманців, на думку експертів, відбувається щонайменше за мовчазною згодою китайської влади.

"Сі Цзіньпін приділяє особливу увагу взаємодії своїх громадян із близькими партнерами, такими як Росія. Кілька сотень китайців військового віку, які залишили країну, щоб воювати у чужій війні, – це, безперечно, те, про що Пекін міг би знати", – сказав аналітик з чеського центру Sinopsis Чарльз Бертон.

Він також висловив занепокоєння, що в майбутньому Росія може відплачувати Китаю за підтримку, зокрема й участю у можливій війні за Тайвань. За таким сценарієм у потенційному конфлікті на боці Пекіна можуть виступити не лише російські, а й північнокорейські війська.

Китай, ймовірно, бачить велику перевагу в тому, що його військові, навіть у статусі найманців, присутні в Україні. США та інші країни не ввели жодних санкцій за підтримку Росії, тож Пекін почувається безкарно, – резюмував Чанг.

До слова, раніше речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заперечив причетність уряду країни до участі громадян КНР у війні Росії проти України. Представник китайського МЗС зауважив, що поведінку окремих громадян за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій.