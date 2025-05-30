Путін помилився: час грає на користь України, – The Hill

Російський диктатор затягує мирний процес, аби надалі воювати в Україні, захоплюючи нові території. Очільник Кремля сподівається виснажити нашу країну і змусити її капітулювати.

Путін покладається на час. Але він, на за словами професора політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку Олександра Мотиля, грає на користь України, передає 24 Канал із посиланням на The Hill.

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Україна та Росія – у кого кращі шанси на перемогу

Експерт визнає, що Росія має низку переваг над Україною у довготривалій війні на виснаження. Передусім, її населення, економіка й військово-промисловий комплекс значно більші за українські.

У Росії майже в чотири рази більше людей і приблизно 18,9 мільйона чоловіків віком 20 – 39 років проти менш ніж 5 мільйонів в Україні. Мотиль наводить думку експертів Колліна Майзеля і Метью Берроуза про те, що "Москва може втрачати утричі більше солдатів, ніж Україна, і однаково зазнавати менших відносних втрат".

Однак на переконання самого Мотиля, самі по собі цифри – поганий прогноз перемоги. Якби вони справді відігравали вирішальну роль у війнах, то США мали б перемогти у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, Франція – в Алжирі й В'єтнамі, російська імперія – в Кримській та Російсько-японській війнах. Однак цього не сталося.

Тому каже експерт, перемога у війні не залежить лише від чисельності людей, грошей і техніки.

"Лідерство, моральний дух, тактика, стратегія, якість озброєння та інші нечислові чинники відіграють важливу – а іноді й вирішальну – роль", – зазначив він.

Мотиль зауважує, що війна триває дуже довго, і можливо, якраз це доводить хибність ставки Росії виключно на цифри.

Він наводить слова одного з українських офіцерів Роберта Бровді "Мадяра". Той вважає, що секрет перемоги України у тому, аби знищувати більше окупантів, ніж Росія здатна мобілізувати.

"Росія мобілізує приблизно 30 – 32 тисячі солдатів на місяць, а ЗСУ знищують близько 20 тисяч щомісяця. Це робить завдання (українців – 24 Канал) зрозумілим: щомісяця уражати ще 10–12 тисяч російських солдатів. Досягнете цього – всі російські наступи зупиняються. Продовжите далі – впаде бойовий дух усієї армії Росії. Продовжите ще — можна обвалити російський уряд,

– писав Бровді.

На думку Бровді, аби Україні знищувати більше росіян, потрібно більше дронів і бригад. Якщо цього немає, треба зробити наявні ефективнішими.

За підрахунками Бровді, якщо нинішні дронові частини на полі бою підвищать рівень ураження на 15% — будь-яким способом — то вже за чотири місяці буде досягнуто критичної маси російських втрат. Бровді оцінює, що до серпня Україна може довести втрати Росії до 35 тисяч на місяць.

Мотиль каже, що коли припустити, що Майзель, Берроуз і Бровді праві у своїх оцінках, то можна дійти висновку, що у війні Росії проти України щонайменше буде нічия. З огляду на диспропорцію ресурсів і безнадійну мрію Путіна знищити Україну можна говорити про невелику перемогу Києва.

А в найкращому випадку розрахунки Бровді зводять нанівець аргументи Майзеля і Берроуза й свідчать про можливий крах Росії – або про велику українську перемогу.