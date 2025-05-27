Путіну начхати на погрози Трампа: ескалація в Україні – це перевірка його терпіння, – CNN
- Кремль скептично ставиться до можливості введення жорстких санкцій з боку адміністрації Трампа і вважає, що Росія не боїться нових санкцій США.
- Путін випробовує межі рішучості Трампа через ескалацію атак по Україні, що викликає сумніви в серйозності дій Вашингтона.
- Стратегія Трампа, яка включає критику України і просування перемовин з Росією, може поставити під загрозу його репутацію у разі запровадження санкцій проти Росії у кінцевому рахунку.
- CNN вважає, що Трамп може допомогти Україні перемогти, відновивши і посиливши військову допомогу.
Останні висловлювання президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні викликають дедалі більше подиву. Попри гучні заяви на адресу Володимира Путіна, реальних кроків з боку американського лідера поки що не було. І у Росії це помітили.
Кремль не вірить у те, що адміністрація Трампа готова запровадити жорсткі санкції проти Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Росія не боїться введення нових санкцій США
У Москві скептично ставляться до можливості жорстких дій з боку Білого дому. Там не очікують ані нових серйозних санкцій, ані зростання політичного чи військового тиску. Ба більше, у Кремлі назвали реакцію Трампа на масовані атаки дронів по Україні не чим іншим, як "емоційним перевантаженням".
На думку аналітиків, Путін намагається безкарно випробувати межі рішучості Трампа. Часто критика з боку очільника Білого дому супроводжується й закидами на адресу України або Володимира Зеленського.
Посилення атак по мирних містах України виглядає як перевірка позицій Вашингтона. Обстріли відновилися всього через тиждень після особистої розмови Путіна і Трампа.
Журналісти вважають, що нинішня ситуація є наслідком стратегії самого Трампа, який з початку другого терміну виступав проти масштабної фінансової підтримки України й просував ідею перемовин з Росією. У разі запровадження санкцій зараз він вже ризикує власною репутацією.
Найнебезпечніший сценарій для Києва – це вихід Трампа з будь-яких переговорів щодо врегулювання війни. Це дозволить Росії й надалі вести війну на виснаження та бити ракетами по мирному населенню.
Втім, у CNN вважають, що Трамп все ще може допомогти Україні перемогти. Він повинен відновити й посилити військову допомогу Україні.