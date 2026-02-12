"Є лише одна країна": Рютте назвав, хто може зупинити Росію та завершити війну

Генсек НАТО Марк Рютте не згоден, що Америка замало робить для України. Також посадовець висловився і щодо Європи.

Про це він заявив у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО. Деталі передає Укрінформ.

Цікаво! Як зміниться світ після закінчення війни в Україні: історик спрогнозував два сценарії

Хто може завершити війну в Україні?

Рютте упевнений, що є держава, здатна розірвати глухий кут, в якому опинився мирний процес.

Є лише одна країна, найпотужніша нація на Землі – США, яка може це зробити під керівництвом президента Трампа, подолати глухий кут з Путіним, розпочати мирний процес,

– сказав він.

За його словами, несправедливо говорити, що тиску з боку США на Росію замало. Мовляв, завдяки санкціям Америка "чинить на Росію весь можливий тиск, як і європейці".

"Подивіться, що відбувається з "Лукойлом", "Роснафтою" та всім іншим, що роблять США. США досі постачають важливі зенітну та іншу смертельну зброю в Україну через програму PURL, яку фінансують канадські та європейські союзники та партнери…" – висловився генсек.

Також він вважає, що США очолюють мирні зусилля та роблять "саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну".

Зверніть увагу! Марк Рютте досить часто робить компліментарні заяви стосовно Америки. Імовірно, це тому, що він не хоче сварки США з НАТО, адже в них і так напружені стосунки.

Хто насправді може натиснути на Росію?