Таку думку 24 Каналу висловив історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, наголосивши, що найімовірнішими є 2 сценарії. Один з них важливий для нашої країни, інший – буде вигідний Кремлю.

Дивіться також Є домовленості про гарантії безпеки від США та ЄС: ексклюзивні деталі з кулуарів "Рамштайну"

Якими є 2 сценарії зміни світу після війни в Україні?

Історик пояснив, що вже зараз відбуваються великі світові зміни. Згодом НАТО, ЄС та інші союзи можуть бути зовсім іншими. Однак ключове – до якої схеми світопорядку ми повернемось.

Перший сценарій – той, за яким сильний робить те, що хоче, слабкий – те, що треба. Така система була у XIX столітті після перемоги Наполеона Бонапарта. Тоді три держави-монархії уклали союз і керували цілою Європою. Зараз цими трьома державами були б США, Росія та Китай.

"Цю систему пропонує Трамп, але в рамках всього світу. Він іде до того, що якісь дві або три держави поділять сфери впливу і будуть відповідати чи за безпеку, чи за порядок, чи за стабільність в цьому регіоні, щоб це не означало. Це в інтересах Путіна і Китаю", – сказав він.

Цікаво! Водночас Борис Пінкус, громадський діяч і президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, поділився думкою про те, що поділу сфер впливу між США, Китаєм та Росією не буде у будь-якому випадку. За його словами, Вашингтону байдуже на позицію Москви.

Другий сценарій – це повернення до Вестфальської системи. Вона передбачає, що ніхто не має права втручатись у внутрішні справи держав (великих чи малих, сильних чи слабких), а тим паче розпочинати війну, щоб посунути територіальні кордони.

Зараз є надія, що це буде саме ця система. Однак точної відповіді немає, це треба вирішувати не на словах, потрібно діяти. Зокрема, побачимо, як завершиться російсько-українська війна. Якщо вона закінчиться на умовах, вигідних для України, буде Вестфальська система,

– наголосив Грицак.

Історик додав, що Україні варто орієнтуватись саме на Європу. Наша країна входить до категорії молодих держав, безпека та майбутнє яких залежить від геополітичних союзів. Під час Першої та Другої світових війн ми були ізольованими. Однак зараз, під час війни за наш суверенітет, ми маємо підтримку від інших країн.

Україні важливо продовжувати шлях вступу до НАТО та ЄС, а Європі нас прийняти, адже від цього буде залежати безпека всього Заходу.

Коли може завершитись війна в Україні?