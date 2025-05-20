На тлі розмови Трампа та Путіна у Китаї зробили заяву щодо миру в Україні

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним щодо війни. Після цього Китай висловився про мир в Україні.

Зокрема, речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна підтримує всі зусилля, які спрямовані на досягнення миру та припинення російського вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Global Times та МЗС КНР.

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Що кажуть у Китаї про війну в Україні

Речниця китайського МЗС запевнила, що Китай прагне миру в Україні й підтримує прямі переговори між українською та російською сторонами.

Ми підтримуємо прямий діалог і переговори між Росією та Україною, а також політичне вирішення кризи. Ми сподіваємося, що всі сторони зможуть досягти справедливої, довготривалої та обов'язкової до виконання мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів,

– заявила Мао Нін.

Окрім цього, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні розмови з очільниками німецького та польського МЗС Йоганном Вадефулем і Радославом Сікорським, під час яких запевнив своїх колег, що його країна віддана сприянню переговорам для врегулювання війни в Україні та підтримує досягнення справедливої мирної угоди.

За його словами, Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і ніколи не відмовлявся від своїх "миротворчих зусиль", включаючи створення групи "Друзі миру" з країнами Глобального Півдня.

Він також зазначив, що Україна й Росія нещодавно відновили прямі переговори та, попри розбіжності в позиціях, зробили перший крок до миру. Ван Ї наголосив, що Китай очікує, що всі сторони й надалі демонструватимуть готовність вирішити війну політичним шляхом і зрештою досягти справедливої та міцної угоди.

Водночас Вадефуль та Сікорський висловили сподівання, що Китай застосує свій вплив для сприяння припиненню вогню й завершенню війни, а також продовжуватиме відігравати активну роль у підтримці встановлення міцного миру в Європі.

Варто зазначити, що Китай не деталізує власного розуміння "справедливої мирної угоди". Однак, воно не збігається з поглядами України та її партнерів, які включають відновлення територіальної цілісності й суверенітету держави в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, покарання російських воєнних злочинців та отримання від Росії репарацій за завдані руйнування.

До слова, раніше Китай закликав Україну та Росію продовжити переговори задля досягнення тривалого миру. Речник китайського МЗС Лінь Цзянь висловив сподівання, що сторонам вдасться досягнути справедливої угоди.