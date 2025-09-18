Путін назвав чисельність російської армії в Україні
- Володимир Путін заявив, що на лінії бойового зіткнення в Україні перебуває понад 700 тисяч російських військових.
- Ця цифра включає сили підтримки, спецслужби та Росгвардію, раніше повідомляв представник ГУР Юсов.
В Україні воюють сотні тисяч російських війскових. У Росії назвали точну кількість контингенту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Путіна на зустрічі з лідерами фракцій.
Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару
Скільки росіян в Україні?
Коментуючи ідею про квоти для російських солдатів в органах влади, Путін запевнив, що не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".
"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.
Він запропонував вибирати серед окупантів тільки таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності" – тобто до роботи в органах влади.
Зауважимо! Днями число у 700 тисяч окупантів в Україні озвучили й в ГУР. Юсов уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію.
Війна Росії проти України: останні новини
За минулу добу ЗСУ ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати ворога станом на 18 вересня складають 1 098 380 осіб.
Протягом доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Найбільше боїв було на Покровському напрямку – 69, Новопавлівському – 22, та Лиманському – 21.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зауважив, що окупанти мають давню проблему з логістикою. Мовиться про брак їжі та води на важкодоступних позиціях. Дрони доставляють лише батареї та радіостанції.