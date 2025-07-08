Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння, – Трамп

Дональд Трамп вважає, що якби в Україні не було необхідної зброї, то завершити війну можна було б дуже швидко. За словами американського президента, для миру достатньо було б 3-4 дні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа для ЗМІ.

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США врятували Україну в перші дні війни

Американська зброя на початку війни дала Силам оборони змогу зупинити великі наступи росіян. Коли США активно передавали військову допомогу, Україна була сильною. Так вважає американський лідер Дональд Трамп.

Ми дали українцям найкращу зброю, яку будь-коли створювали,

– зазначив Трамп.

Із приходом Дональда Трампа до влади США двічі зупиняли військову допомогу Україні – в березні після сварки Трампа та Зеленського, а вдруге – в липні через перегляд американських запасів зброї. Однак за словами президента США, саме американська зброя не дозволила Україні програти війну, інакше вона б закінчилася в перші 3-4 дні.

Зараз на паузі стоїть передача навіть тієї зброї, що була затверджена раніше. Але Дональд Трамп розуміє, що Україні потрібно боротися з ворогом, тому готовий найближчим часом передати ЗСУ 10 перехоплювачів Patriot. Також президент США шукає альтернативні варіанти для постачання зброї Україні.

До слова, Трамп заявив, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби США не виводили хаотично свої війська. Після таких кроків Сполучених Штатів російський диктатор нібито побачив "шанс" для вторгнення.