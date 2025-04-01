Трамп на це не здатний: лише одна країна може змусити Росію припинити війну
- Владімір Путін не зміг би вести війну проти України без дозволу та підтримки Китаю, який отримує вигоду від цієї війни, тому у Пекіна є важелі впливу на Росію.
- КНР має мало мотивів для сприяння миру, оскільки з кожним днем війни залежність Росії від Китаю зростає, однак розпад Росії може бути вигідним для Пекіна.
Кремлівський диктатор Владімір Путін не зміг би вести війну проти України без дозволу та підтримки Китаю. Тому лише у Пекіна є важелі впливу, аби змусити Росію зупинити війну.
Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. За його словами, КНР отримує величезну вигоду від війни Росії проти України.
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"Путін не зміг би вести війну без дозволу, підтримки Китаю. КНР отримує величезну вигоду від цієї війни. Насамперед Пекін підкорює собі Росію. З кожним днем цієї війни залежність Росії від Китаю росте", – підкреслив він.
У КНР мало мотивів для сприяння миру
Пьотр Кульпа вважає, що співпраця, яку президент США Дональд Трамп розпочав з Путіним, ніби консолідує Європу у спротиві проти такої політики. Тому наближає Китай. На цьому тлі здається, що Пекін має вигляд раціонального, який спокійно дивиться на боротьбу "тигрів" згори.
Як дивитися на це у такий спосіб, то в Китаю сьогодні мало мотивів, щоб сприяти миру. З іншого боку, якщо не буде такого прагнення, тоді ресурси Росії почнуть закінчуватися. Тоді почнеться змагання, хто буде підтримувати те, щоб Росія не розвалювалась,
– припустив він.
Зокрема, розпаду Росії дуже бояться у Штатах. Для Пекіна це навпаки може бути вигідно. У такому випадку Китай розширить свої території.