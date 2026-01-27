"Відбуваються дуже хороші події": Трамп висловив надію на близький мир в Україні
- Трамп заявив, що війна в Україні наближається до завершення, підкресливши важливість політичного врегулювання.
- Він зазначив, що вже вплинув на завершення 8 воєн і вважає, що скоро до цього списку додасться дев'ята.
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні наближається до завершення. Водночас наголосивши, що цей конфлікт залишається одним із ключових на міжнародній арені.
Про це американський лідер сказав в інтерв’ю американській радіостанції WABC.
Дивіться також Трамп дуже поспішає: до якої події США хочуть укласти угоду про мир в Україні
Що сказав Трамп про завершення війни в Україні?
За словами лідера США, війна, розв'язана Росією проти України, наближається до свого завершення. Він підкреслив, що його головною метою є зупинення кровопролиття та загибелі "багатьох солдатів".
Також Трамп зазначив, що розглядає війну як один з найважливіших міжнародних конфліктів, який потребує негайного політичного врегулювання.
Водночас президент Штатів вкотре підкреслив свою здатність зупиняти війни, зазначивши, що вже вплинув на завершення 8 воєн. Наостанок він додав, що зовсім скоро до цього списку додасться дев'ята.
Ми маємо мир на Близькому Сході. Подумайте лише… і зараз, до того всього, у нас є ще й Рада миру… Більшість воєн завершено. Майже всі. Я не знав, що їх було вісім, коли балотувався, але в результаті я їх припинив – вісім воєн, а зараз, як я вважаю, з'являється дев'ята,
– зазначив Дональд Трамп.
Також лідер США зауважив, що раніше вважав завершення війни в Україні досить простим завданням.
Чому Трамп поспішає укласти мир в Україні?
Вашингтон вважає тристоронні перемовини між Росією, Україною та США, які відбулись в Абу-Дабі 23 та 24 січня, історичними.
У ЗМІ з'являються повідомлення про нібито тиск США на Київ, аби якнайшвидше укласти мирну угоду та досягнути хоч якогось результату. Після нової хвилі заяв з Москви про нібито давні домовленості з Дональдом Трампом знову з'явилися припущення, що Кремль намагається нав'язати свою версію переговорів.
Політологиня-американістка Олександра Філіппенко пов'язує це не так із зовнішньою політикою США, як із прагненням адміністрації Трампа у проміжних виборах показати виборцям результат роботи.