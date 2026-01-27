"Відбуваються дуже хороші події": Трамп висловив надію на близький мир в Україні

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні наближається до завершення. Водночас наголосивши, що цей конфлікт залишається одним із ключових на міжнародній арені.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю американській радіостанції WABC.

Дивіться також Трамп дуже поспішає: до якої події США хочуть укласти угоду про мир в Україні

Що сказав Трамп про завершення війни в Україні?

За словами лідера США, війна, розв'язана Росією проти України, наближається до свого завершення. Він підкреслив, що його головною метою є зупинення кровопролиття та загибелі "багатьох солдатів".

Також Трамп зазначив, що розглядає війну як один з найважливіших міжнародних конфліктів, який потребує негайного політичного врегулювання.

Водночас президент Штатів вкотре підкреслив свою здатність зупиняти війни, зазначивши, що вже вплинув на завершення 8 воєн. Наостанок він додав, що зовсім скоро до цього списку додасться дев'ята.

Ми маємо мир на Близькому Сході. Подумайте лише… і зараз, до того всього, у нас є ще й Рада миру… Більшість воєн завершено. Майже всі. Я не знав, що їх було вісім, коли балотувався, але в результаті я їх припинив – вісім воєн, а зараз, як я вважаю, з'являється дев'ята,

– зазначив Дональд Трамп.

Також лідер США зауважив, що раніше вважав завершення війни в Україні досить простим завданням.

Чому Трамп поспішає укласти мир в Україні?