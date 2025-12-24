Орбан пророкує останній рік "миру в Європі"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву про те, що у Європі наразі є "прихильники війни" та "прихильники миру". Тож він не виключив можливість війни на континенті у 2026 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Magyar Nemzet.

Дивіться також Орбан проти всіх: чому в Угорщині діє надзвичайний стан і хто такий Петер Мадяр

Що сказав Орбан про можливу війну?

В угорського прем'єра запитали, чи, на його думку, можливо, що 2025-й, який уже наближається до завершення, стане останнім роком "миру в Європі", на що той відповів, що, мовляв, "цього не можна виключати".

Він додав, що остання велика війна в Європі закінчилася в 1945 році, і відтоді минуло вісімдесят років, і тривалий час саме ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від потенційної війни.

Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак зараз з'являється цілком новий світ,

– заявив він.

За його словами, наразі відбувається перерозподіл фінансового, військового і політичного впливу, що може призвести до війни, а зростання військової напруженості Європи нібито є наслідком "занепаду" Євросоюзу.

Віктор Орбан каже, що Європа "наближається до війни", але нібито завдяки йому цей процес минулого тижня в Брюсселі вдалося уповільнити темпи наближення війни, маючи на увазі блокування репараційної позики.

"Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни й прихильники миру. Наразі перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", – наголосив прем'єр-міністр Угорщини в інтерв'ю.

Що цьому передувало?