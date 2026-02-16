У Британії вже пів року не може запрацювати завод з виробництва боєприпасів для ЗСУ: яка причина

У Великій Британії на понад 6 місяців затримується відкриття оборонного заводу. Це підприємство мало виготовляти боєприпаси для потреб Збройних Сил України.

Про це пише The Guardian.

Чому відкладається відкриття заводу з виготовлення боєприпасів у Британії?

Журналісти зазначали, що новий британський завод мав відкритися у Гласкоуді, що на півдні Уельсу. Очікувалося, що підприємство збільшить потужності Великої Британії з виробництва артилерійських снарядів у 16 ​​разів, поповнивши запаси, що скорочуються, та збільшивши постачання для України.

У виданні з'ясували, що виробництво мало стартувати ще влітку 2025 року, але досі не розпочалося.

У відповідь на запит про коментар компанія BAE Systems підтвердила затримку, пояснивши, що торік посеред будівництва вирішили подвоїти заплановані потужності підприємства.

Так, Британія хоче різко збільшити можливості виробляти снаряди на своїй території, щоб зменшити залежність від інших країн щодо боєприпасів. Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX, яку використовують в артилерійських снарядах, зі США та Франції.

BAE заявила, що нове підприємство в Уельсі різко збільшить виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів, поставивши їх у 16 ​​разів більше, ніж у 2023 році.

Журналісти додають, що затримка із відкриттям заводу відбувається на тлі вагань британського уряду щодо військових витрат. План інвестицій в оборону зіткнувся з критикою на тлі попереджень, що британські збройні сили зіткнуться з дефіцитом фінансування у розмірі 28 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних 4 років.

В The Guardian уточнили, що BAE виробляла від 3 до 5 тисяч 155-міліметрових снарядів на рік, а це означає, що навіть обіцянка збільшити виробництво в 16 разів дасть змогу виготовляти лише до 80 тисяч снарядів на рік.

Зрештою BAE відмовилася коментувати, коли саме планується відкриття заводу у Гласкоуді.

