"Диявол у деталях": чому союзники сумніваються у новому плані Трампа щодо України
- Трамп пообіцяв більше зброї для України, але не надав деталей щодо конкретного плану та термінів.
- Союзники та чиновники чекають відповіді на питання, хто та коли надасть Україні системи ППО й іншу зброю.
- Різка риторика Трампа щодо Росії зумовлена усвідомленням, що Путін не зупиниться на окупованих територіях.
Україна та союзники позитивно сприйняли риторику Трампа про допомогу Києву, але за красивими словами бракує конкретики. Тепер усі чекають відповідей, хто і коли надасть зброю.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Україна та союзники привітали заяву Дональда Трампа про намір посилити допомогу Києву та змінити підхід до Путіна.
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Трамп обіцяє більше зброї для України, але без деталей
Однак, як пише видання, замість чіткого плану Трамп озвучив лише загальну концепцію, а деталей – немає.
За словами дипломатів і чиновників у США та Європі, поки незрозуміло, хто конкретно і коли надасть Україні батареї Patriot чи іншу зброю. Навіть союзники США дізналися про ініціативу під час оголошення, без попередніх консультацій.
Диявол криється в деталях,
– наголосив посол однієї з північних країн у Вашингтоні.
Нині американські чиновники шукають, де взяти вільні системи ППО та ведуть переговори з союзниками, щоб ті передали обладнання в обмін на прискорене поповнення запасів. Проте досі немає розуміння, як саме і коли це втілять.
Також у Reuters зазначили, що різке посилення риторики Трампа щодо Москви стало наслідком усвідомлення: Путін не зупиниться лише на окупованих територіях і відмовляється від переговорів.
Водночас джерела з Кремля заявили, що російський диктатор вірить, що витримає нові санкції та митні обмеження.