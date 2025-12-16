ЄС збільшує військову підтримку: Німеччина передала Києву ще два Patriot та вже дев'яту IRIS-T

Україна отримала від Німеччини дві системи ППО Patriot та дев'яту систему IRIS-T. Наступного року в планах Берліна відправити Києву ще більше озброєння, зокрема ракети AIM-9 Sidewinder.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), пише 24 Канал.

Яке озброєння нещодавно передала Україні Німеччина?

У вівторок, 16 грудня, на 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Німеччини заявив, що Україна отримала від Берліну дві системи ППО Patriot та дев'яту систему IRIS-T. За словами Пісторіуса, від останнього засідання Рамштайн Німеччина чуттєво допомогла посилити протиповітряну оборону України.

Зокрема, шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев'ятої системи IRIS-T,

– заявив міністр.

Пісторіус повідомив, що у 2026 році Україна отримає "значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder" зі складів Німеччини. А також окрім фінансування повного військового пакета за програмою PURL на суму 500 мільйонів доларів, Берлін надасть додаткові 200 мільйонів доларів для закупівлі необхідного озброєння зі складів США через програму НАТО PURL. Водночас міністр висловив подяку Норвегії, Нідерландам та Польщі за швидку та злагоджену координацію фінансування додаткових пакетів військової допомоги PURL для України.

Пісторіус додав, що у 2026 році Німеччина досягне рекордного показника у загальному обсязі допомоги Україні. Вона становитиме 11,5 мільярда євро. "Збільшення нашої підтримки надсилає чіткий сигнал: Німеччина стоїть поруч з Україною", – підкреслив він.

Коли нові системи Patriot прибули в Україну з Німеччини?