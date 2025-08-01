Адміністрація Трампа поступово усвідомлює, що шлях до завершення війни пролягає через військову допомогу Україні. Стало відомо, що Київ отримає ракети AMRAAM.

Так, Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon на 3,5 мільярда доларів. Та має виробити ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, передає 24 Канал.

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Що відомо про поставку ракет до України?

Контракт охоплює виробництво самих ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, комплектів запчастин (первинних і польових), а також інженерну підтримку виробництва.

Крім того, він передбачає продаж озброєння до таких країн, як Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Україна, Ізраїль і Кувейт.

Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Аризона, і мають бути завершені у третьому кварталі 2031 фінансового року.