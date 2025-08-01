Україна та союзники отримають велику партію американських ракет AMRAAM
- Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon на 3,5 мільярда доларів для виробництва ракет AMRAAM для України та інших країн.
- Роботи мають бути завершені у третьому кварталі 2031 року.
Адміністрація Трампа поступово усвідомлює, що шлях до завершення війни пролягає через військову допомогу Україні. Стало відомо, що Київ отримає ракети AMRAAM.
Так, Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon на 3,5 мільярда доларів. Та має виробити ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, передає 24 Канал.
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Що відомо про поставку ракет до України?
Контракт охоплює виробництво самих ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, комплектів запчастин (первинних і польових), а також інженерну підтримку виробництва.
Крім того, він передбачає продаж озброєння до таких країн, як Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Україна, Ізраїль і Кувейт.
Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Аризона, і мають бути завершені у третьому кварталі 2031 фінансового року.
Що таке ракети AMRAAM?
Це американська всепогодна керована ракета, призначена для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Надійшла на озброєння армії США у 1991 році. Ракети AMRAAM різних модифікацій мають здатність завдавати удари на відстані від 55 до 180 кілометрів. AMRAAM використовує активне радіолокаційне самонаведення для пошуку цілей. AMRAAM оснащена великою і потужною осколково-фугасною боєголовкою вагою 22,7 кілограма. AIM-120 має високу маневровість і швидкість – 4 Маха (4 900 кілометрів на годину), що дозволяє легко обігнати навіть найшвидший ворожий літак. Один F-16 може нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.