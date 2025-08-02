Духовний радник Трампа активно підтримує Україну та закликає США надіслати їй якомога більше зброї. Раніше Марк Бернс був противником військової допомоги Києву.

Його позиція змінилася на користь України після візиту до Бучі у квітні 2025 року. Тоді Бернс закликав Вашингтон відправити українцям більше танків, винищувачів і ППО, передає 24 Канал.

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Що сказав Бернс про Україну?

2 серпня духовний радник Трампа у соцмережі "Х" написав таке:

Тримайтеся, мої українські браття і сестри. Допомога вже в дорозі!

Водночас духівник не уточнив, про яку допомогу йдеться.

Цікаво, що він ретвітнув пост президента США, у якому той розповідає, що у відповідь на ядерні погрози Дмитра Медведєва наказав двом атомним підводним човнам наблизитися до Росії.

До речі, посол США в НАТО Метью Вітакер зауважив, що з 8 серпня на Росію очікують руйнівні санкції та тарифи, якщо не буде досягнуто угоди про перемир'я. Обмеження вдарять по торгових партнерах Кремля – Китаю, Індії та Бразилії. Також чиновник заявив, що, окрім санкцій, у Трампа є інші важелі впливу.