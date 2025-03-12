США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні
- США повністю відновили поставки зброї та обмін розвідданими з Україною, включаючи артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для HIMARS.
- Американські підрядники в Україні також відновили свою роботу з технічного обслуговування та підтримки складних видів озброєння.
У США підтвердили, що повністю відновили поставки зброї в Україну. Це також стосується і обміну розвідданими.
Повідомляє 24 Канал з посиланням CNN.
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Чи відновили США постачання військової допомоги
Американський чиновник повідомив, що розвідка США повністю відновила обмін даними, також триває постачання американської зброї в Україну.
За словами американського чиновника, до України знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для реактивної системи HIMARS у межах пакетів допомоги, затверджених адміністрацією Байдена.
Крім того, американські підрядники, які перебувають в Україні для надання технічного обслуговування, навчання та підтримки складних видів озброєння, також відновили свою роботу. Однак наразі невідомо, чи були вони змушені залишити країну через призупинення допомоги або залишалися в Україні.
Нагадаємо, що за результатами зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії було повідомлено, що США відновлюють безпекову допомогу Україні. Це рішення було прийнято негайно.