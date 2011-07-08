Театр абсурду: чому Трамп передумав та як вирішив відновити постачання зброї Україні

США провели гібридне тестування готовності України та її союзників продовжувати боротьбу проти російської агресії. Для цього вони знову зупинили постачання критичної для продовження спротиву зброї. Та вже через кілька днів, після щільної критики звідусіль та "дуже хорошої розмови" з президентом Зеленським, повернули все.

Хроніки боротьби за мир – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Яку саме зброю Пентагон припинив постачати Україні

Минулого тижня західні ЗМІ повідомили, що Пентагон вкотре зупинив постачання Україні зброї, причому деякі зразки були забанені вже в Польщі, куди прибули для фінального розпакування та відправлення безпосередньо до України.

Перелік зброї, яку американці нібито під приводом бажання звести дебет з кредитом після спільної з Ізраїлем війни проти Ірану, відверто шокував:

там були навіть 155-мм артилерійські снаряди (у кількості 8496 одиниць),

а найголовніше – критично необхідні для захисту українського неба ракети PAC-3 (30 штук) до систем PATRIOT, здатні перехоплювати російські аеробалістичні ракети.

Також в пакеті були:

252 ракети GMLRS до систем HIMARS,

ракети AIM-7 Sparrow (92 штуки),

AGM-114 Hellfire (142 штуки),

крім того, мова йшла про 25 ракет Stinger,

125 протитанкових гранатометів AT-4.

Аналіз переліку американського пакету показує, що ця зброя ніяк не могла вплинути на обороноздатність США в протистоянні з Іраном чи будь-ким, адже нині американським військом не використовується, а просто і банально лежить на складах. Армії США все це наразі не потрібно, натомість критично необхідно для України.

Зброя Байдена для "війни Байдена"

Найважливіше, що потрібно розуміти про пакети цієї американської зброї – це те, що вона виділяється за програмою USAI ("Ініціатива безпеки України"), що дозволяє закуповувати озброєння для України в американської промисловості чи в країн-партнерів США. Вона була погоджена за часів адміністрації Байдена, її вартість оцінюється в 10 мільярдів доларів, а час виконання – роки (мінімум до 2027-го).

Тобто чиновники Трампа наклали бан на те, що виділив Байден. При цьому сам Трамп не надав Україні після повернення до Білого Дому ані патрона, хоча нині ледь не кожного дня згадує про "джавеліни" замість "ковдр Обами", забуваючи, що їхнє надання Україні провів Конгрес, який буквально поставив Трампа перед фактом, чим зупинив черговий акт бромансу пана Дональда з Путіним.

Виходить, що Трамп, оголосивши російське вторгнення до України "війною Байдена", забирає у нас "зброю Байдена", на яку вже укладені контракти і сплачено гроші американським виробникам зброї чи їхнім контрагентам. І при цьому на саміті НАТО він вдає емпатію до української журналістки, відповідаючи на питання, коли ж США почнуть думати про PATRIOT для України. Але передати "привіт" її чоловіку-захиснику для Трампа простіше, натомість зупинка постачання американської зброї Україні – це також і черговий "привіт" російському президенту Путіну.

От тільки Путін не робить "СТОП!" і знову обстрілює ракетами та дронами мирні українські міста та вбиває цивільних – дорослих і дітей. А ці ракети та дрони можна було б збивати ракетами, які міністр Трампа – Піт Гегсет перед атакою проти Ірану передав на Близький Схід для захисту Ізраїлю. Або тими ж PAC-3, які не доїхали до України, хоча Україна за них вже заплатила. Ба більше, Україна пропонує заплатити знову – живими грошима. У цьому їй готова допомогти Німеччина та інші союзники, але Америка знову "крутить носом" і вдає душевнохворого.

Так тривало кілька днів. Дійшло до того, що редакція консервативного таблоїда The New York Post прямо звертається до Трампа і дає тому всі підказки, щоб нарешті скласти пазл:

"Пане Президенте, ми знаємо, що Ви розумієте, що головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були "розчаровані" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і що "не вважаєте, що він має намір зупинитися". Путін знову наголосив, що не готовий погодитися на перемир'я, доки не будуть усунені "корінні причини" конфлікту. Для Володимира "корінною причиною" є саме існування України. На вашу пропозицію він відповів найбільшим за всю війну ударом безпілотників і ракет, в результаті якого загинула щонайменше одна людина. Тож чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну?" – ідеться у зверненні.

Україна не просить неможливого. Україна просить лише про швидке постачання того, що вже було погоджено. Систем ППО, дронів, снарядів – аби захистити цивільних, міста, право на життя. Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція у світовий порядок, у стримування Китаю, у стабільність на десятиліття. Зброя, надіслана Україні сьогодні, – це сотні збережених життів завтра. Пане Президенте, Ви маєте історію рішучих рішень. Саме зараз настав час чергового. Не дайте агресору виграти лише тому, що ми не встигли вчасно. Україна стоятиме. Але разом ми переможемо швидше.

Як Трамп дав задню і тепер хоче відправляти зброю Україні

Нарешті Трамп після жорсткої критики від власних однопартійців, передовиці в рупорі республіканців – The New York Post, виклику в Києві "на килим" для роз'яснень тимчасового повіреного у справах США, однозначних сигналів з усього світу, що так робити не слід, розмови з Путіним, в якій той розповів Трампу про визначальну роль Росії у виникненні США та послав подалі його миротворчі ініціативи, а також "найкращою за весь час" розмови з Зеленським 4 липня, таки дає задню.

Ми збираємося надіслати більше зброї. Вони повинні бути здатні захистити себе. По них б'ють дуже сильно. Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все, оборонну зброю. Так багато людей гине в цьому безладі,

– Дональд Трамп про зброю для України під час зустрічі з прем’єром Ізраїля Нетаньягу в ніч проти 8 липня 2025 року.

Виявилось, що Трамп за мир і взагалі не причетний до зупинки допомоги. Воно якось само. Трамп просто доручив Пентагону перевірити запаси боєприпасів після атаки на Іран, але не віддавав розпоряджень заморозити постачання зброї. А вже в Пентагоні чи то Піт Гегсет, чи то його хтивий заступник Елбрідж Колбі щось наплутали та все зупинили.

І вже сам Гегсет, сидячи поруч із Трампом на згаданій вище зустрічі з Нетаньягу та слухаючи слова про підтримку України, посилено на все киває та з усім погоджується.

Трамп заявив, що відправить зброю Україні: дивіться відео

А вже через кілька годин речник Пентагону Шон Парнелл, не чекаючи результатів зустрічі Кіта Келлога та міністра оборони України Умєрова в Італії 9 липня, пафосно повідомляє про "диво":

За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони направляє в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням міцного миру і припиненням бойових дій. Наша концепція для президента щодо оцінки військових поставок по всьому світу залишається в силі і є невіддільною частиною наших пріоритетів в області оборони, заснованих на принципі "Америка перш за все".

Після цього в американських ЗМІ посипалися радісні реляції, що "США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити". От тільки особливих уточнень про кількість зброї і межу дозволеного не уточнюють. Є лише "дивні" та мало чим підкріплені згадки в Politico про бронетехніку та інженерні засоби, яких не було в пакеті, який забанив Піт Гегсет.

Водночас за даними Axios, Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією видання, Трамп і його команда не хочуть надавати велику кількість ракет для Patriot. Він прагне, щоб європейські союзники також надавали більше власних грошей і матеріальних засобів.



Неназвані німецькі чиновники в матеріалі наголошують, що Берлін передав Києву дуже великий відсоток своїх Patriot – навіть більше, ніж США. "Отримати ракету Patriot – це не те ж саме, що піти у Волмарт, взяти 10 штук з полиці та піти додому", – сказав один з анонімних радників Трампа в інтерв'ю Axios.



Інсайдери WSJ обіцяють Україні від Трампа чимало нової зброї / Скриншот

Невже крига скресла? Або хтось хоче задарма отримати ще одну номінацію на Нобелівську премію миру. Бо вже отримав за бомбардування Ірану від Нетаньягу? З іншого боку, чому б не отримати щось подібне й від України за відновлення поставок Байдена, до яких можна трошки додати й від себе.

Ціна миротворчих зусиль Трампа та втрачений час

Спершу Трамп обіцяв зупинити війну за 24 години, потім за місяць, далі були сто днів, а потім взагалі до президента США почало доходити розуміння того, що кінця війни не видно.

За всіма цими вербальними конструкціями проглядається похмурий факт: Трамп втратив пів року на загравання з Путіним. А ще – на розуміння та усвідомлення того, що агресор і вбивця насправді є агресором і вбивцею. Тобто рівно тим самим, ким себе й показує. І при цьому насміхається над наймогутнішою людиною світу.

Американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках. "Я задоволений розмовою з Путіним". "Я розчарований розмовою з Путіним". "Ми не постачаємо нової зброї Україні". "Ми будемо постачати багато зброї Україні для оборони". Як нам до цього ставитися? Так, як і раніше. Так, як це роблять наші воїни. Так, як це робить верховний головнокомандувач. Ніяк. Продовжувати досягати цілей СВО,

– свіжий допис колишнього президента Росії Мєдвєдєва за підсумками прозріння Трампа чітко вказує на те, хто хоче продовжувати війну.

Натомість речник Кремля Пєсков уже прокоментував заяви Трампа. Для нього "очевидно", що військова допомога Україні продовжується, зокрема й за участі Європи. Все це, на думку Кремля, "не лежить у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

При цьому всі інструменти для встановлення миру весь час лежали перед президентом США просто на столі: це й посилення оборонної спроможності України, і політична воля у підтримці європейських союзників, і, врешті, – санкції проти Росії.

Щоб їх запровадити, не потрібні голосування в Конгресі (насправді законопроєкт Грема – Блюменталя лише описує санкції, а не запроваджує їх). Накладення санкційних кар на державу-агресорку Росію – прерогатива президента США, якої він уникає, а тому затягує війну, даючи Путіну надію на перемогу.

Саме тому, коли Трамп повторює фразу про жертв війни та про те, що "не хоче бачити, як убивають дітей", всі мають розуміти, що їхня кров і на його руках також. І всі його "тестування" з примусу України до миру – це все відбувається у форматі "різати по-живому". Натомість номінації на Нобеля влітку 2025 року дають лише за бомбардування агресора. Бажано – бомбами-пенетреторами та ракетами "Томагавк".