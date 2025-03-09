Дональд Трамп знову зробив різку заяву щодо допомоги Україні

Дональд Трамп, який вже зупинив допомогу Україні, ніяк не може заспокоїтися через гроші, які були виділені нашій країні попередньою американською адміністрацією. Президент США вкотре проїхався по європейських союзниках.

В інтерв'ю для Fox News Трамп знову збрехав про те, що нібито Джо Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів допомоги. Насправді, ця сума втричі менша, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп

Президент США цинічно зазначив, що "Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів". На його думку, він повинен був урівняти взноси з Європою. Мовляв, європейці перебувають у більшій небезпеці, ніж США.

Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви повинні бути на тому ж рівні, що і ми. Вони 100, ми 350, і вони в більшій небезпеці, між нами цілий океан,

– підсумував Трамп.

До слова, політик заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку" – з військовою допомогою від США чи без неї. Нагадаємо, раніше він зупинив поставки озброєння Києву. Також Трамп припинив обмін розвідданими з Україною.