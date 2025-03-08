Призупинення військової допомоги Україні: республіканці вимагають скасувати рішення

Однопартійці президента США Дональда Трампа вимагають відновити надання Україні військової та розвідувальної допомоги. Там зазначають, що тривала перерва у постачанні зброї та боєприпасів може мати руйнівні наслідки для бойових можливостей ЗСУ.

Окрім цього, призупинення військової допомоги може підірвати позицію України на переговорах з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що кажуть республіканці про допомогу Україні

Сенатори сподіваються, що рішення про призупинення військової допомоги Україні Дональдом Трампом є тимчасовим. А також риторично запитують, яку вигоду Сполучені Штати отримають від того, що позбавлять Київ критично важливої розвідувальної інформації з поля бою.

Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс вважає, що призупинення допомоги може бути корисним російському диктатору Владіміру Путіну. А також додає, що знає, як важко людям в Україні, адже був там два тижні тому.

Водночас голова комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз каже, що цей момент є "критичним часом для України". Тоді як лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн наголошує, що припинення військової допомоги Україні є тимчасовим та вважає, що це "частина переговорів".

Натомість сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем сказав, що був стривожений через призупинення обміну розвідданими з Україною. Високопоставлений член комітету з розвідки Сенату Джон Корнін зазначив, що вони були необхідні державі для можливості продовжувати боротьбу.

Проте разом із членами комітету збройних сил у Сенаті Майком Раундсом та Дебом Фішером він висловив сподівання, що обмін цією інформацією буде відновлено.