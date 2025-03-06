Є проблема: чи зможе Європа замінити військову допомогу від США

Європейські лідери багато говорять про справедливий мир та підтримку України. Але не завжди їхні слова підкріплені конкретними діями.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Європа сильно оглядається на позицію Сполучених Штатів. І навряд чи вони зможуть піти їм наперекір.

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Європа оглядається на Штати

Як наголосив Клочок, в Європі дійсно лунали "голоси", щоб наростити військову допомогу для України, аби перекрити американську допомогу. Але на практиці цього немає. До прикладу, Бельгія вже відклала передачу Україні винищувачів F-16.

Також були гучні заяви президента Франції Еммануеля Макрона. Він дійсно багато допомагає Україні. Але цього не завжди достатньо.

Були гучні заяви Макрона. Він виглядав ледь як не лідер Європи. Це класно звучить. Але чому Франція нам дає не більше 3 мільярдів євро допомоги. В Макрона потужна армія. Але він боїться відправити її в Україну. Так відправте її. Виб'ємо росіян. І питання зняте. Не буде ніякої загрози для Європи,

– сказав Клочок.

Європа насамперед думає про власні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Їм важливо, аби американські війська перебували на континенті. Тому вони й працюватимуть на те, аби реалізувати план Трампа. Це важливо для збереження співпраці Європи та США.

Україна має бути більш самодостатньою, аби впливати на думку європейців. Нещодавно лунали цифри, що наша держава виробляє близько третини необхідної зброї. Якби цю цифру вдалося підняти до 90%, тоді можна було б сильніше впливати на Європу.

Додамо, президент Володимир Зеленський 10 березня планує здійснити візит до Саудівської Аравії. Після цього його команда залишиться для переговорів з американською делегацією.