Навіть цікава заява Китаю: багато причин підштовхнули Трампа до рішення щодо зброї для України

Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп запевнив його, що США відновлять військову допомогу Україні та надішлють стільки, скільки зможуть виділити. На це рішення вплинуло кілька факторів, зокрема, тиск на президента США з різних боків.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що мовиться і про громадськість, і про американських військових. Спонукати Трампа могла і цікава заява Пекіну.

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Що саме підштовхнуло Трампа до рішення щодо зброї для України

Політолог пояснив, що зараз США проводять ревізію озброєння, яке вони мають, переглядають свої зобов'язання щодо її постачання, а самі американські військові оцінюють всі можливі ризики (наприклад, початок війни з Китаєм). Це могло і підштовхнути Піта Гегсета прийняти рішення щодо зупинки допомоги.

Для прикладу, щоб збити російську балістичну ракету, потрібно 2 – 3 ракети Patriot. Загородній зауважив, що, за даними різних відкритих джерел, США виробляють 300 – 400 таких ракет на рік. Тобто 10 "Кинджалів", які летять на Україну – це мінус 10% від запасу Пентагону.

Однак Білий дім зважає на важливі фактори – громадська думка (американці на боці України), росіяни не змінюють свою позицію щодо війни. На Трампа вже навіть тиснуть консервативна преса та військові, які можуть йому говорити, що Україна може перемогти завдяки зброї США.

Була й цікава заява Китаю – міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав, що вони не можуть дозволити Росії програти. Це публічне визнання того, що Росія може програти. Такого з боку Китаю ще не було. Ні китайці, ні європейці ці слова не спростували,

– пояснив він.

Політолог додав, що постачання оборонного озброєння в нашу країну відповідає позиції Трампа – "мир через силу, але люди повинні захищатись". Якщо ж Україна буде купувати зброю в США, для Білого дому це буде дуже вигідно, наша країна б мала з американцями товарно-грошові відносини.

До речі, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков прокоментував відновлення військової допомоги від США Україні, заявивши, що це "не лежить у річищі спроб сприяти мирному врегулюванню". Також він повідомив, що навколо цього є "багато суперечливої інформації".