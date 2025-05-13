"Так, як раніше, вже не буде": Волкер висловився щодо військової допомоги Україні від США

Дональд Трамп майже не говорить про надання військової допомоги Україні. Під час передвиборчої кампанії він якось пообіцяв, що завалить нашу країну зброєю, якщо Росія не захоче завершувати війну. Опісля він кілька разів натякав, що США більше не надаватимуть Києву озброєння у таких масштабах, як це робила попередня адміністрація.

Колишній радник Трампа Курт Волкер майже впевнений, що США більше не виділятимуть бюджетних коштів на допомогу Україні, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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США можуть допомагати Україні в інші способи

Волкер зауважив, що США можуть надавати Україну техніку та снаряди в інші способи. Наприклад, шляхом позики коштів, щоб зброю можна було закупити й передати Україні, а потім повернути. Це називається "ленд-ліз". Саме так США діяли щодо Британії під час Другої світової війни.

Є ще один варіант: угоду про надра можна використати для забезпечення домовленостей, за якими Україна буде закуповувати американську зброю та боєприпаси.

"Тому я думаю, що цілком імовірно, що ця підтримка триватиме – просто в інших форматах", – підсумував Волкер.

Нагадаємо, що президент Зеленський прагне отримати 30 мільярдів доларів військової допомоги від США у 2025 році замість запланованих 15 мільярдів. Глава держави вважає, що цього можна досягти завдяки угоді про надра.