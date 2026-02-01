Україна завтра буде мертва, – Пісторіус застеріг Захід від припинення підтримки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від припинення підтримки України. За його словами, це матиме катастрофічні наслідки також і для Європи.

Про це пише Kameramann Bayern.

Дивіться також Німеччина може створити ядерну зброю за три роки, – Bild

Що сказав Пісторіус про підтримку України?

Пісторіус наголосив, що західна підтримка Україні життєво необхідна.

Її припинення матиме два негативних наслідки.

По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз,

– зазначив міністр оборони Німеччини.

Пісторіус заявив, що для Європи теж існує військова загроза, бо поряд, в Україні, триває повномасштабна війна, а диктатор Путін "завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна".

Міністр також додав, що Німеччина – це країна із найбільшою економікою в Європі і третя за величиною у світі. Тож, на думку Пісторіуса, попри "похмурі прогнози", німці мають відповідати цій ролі.

Військова допомога Україні: останні новини