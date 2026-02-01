Україна завтра буде мертва, – Пісторіус застеріг Захід від припинення підтримки
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що припинення західної підтримки Україні матиме катастрофічні наслідки.
- Пісторіус також підкреслив військову загрозу для Європи.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від припинення підтримки України. За його словами, це матиме катастрофічні наслідки також і для Європи.
Про це пише Kameramann Bayern.
Дивіться також Німеччина може створити ядерну зброю за три роки, – Bild
Що сказав Пісторіус про підтримку України?
Пісторіус наголосив, що західна підтримка Україні життєво необхідна.
Її припинення матиме два негативних наслідки.
По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз,
– зазначив міністр оборони Німеччини.
Пісторіус заявив, що для Європи теж існує військова загроза, бо поряд, в Україні, триває повномасштабна війна, а диктатор Путін "завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна".
Міністр також додав, що Німеччина – це країна із найбільшою економікою в Європі і третя за величиною у світі. Тож, на думку Пісторіуса, попри "похмурі прогнози", німці мають відповідати цій ролі.
Військова допомога Україні: останні новини
Швеція готує один із найбільших пакетів допомоги для України. Він включатиме ППО, радари, РЕБ та дрони.
Франція теж обіцяла передати допомогу. Зокрема, додаткові літаки та ракети для ППО. А Німеччина нещодавно відправила в Україну 9 систем IRIS-T і невдовзі очікується постачання нових комплексів.
Водночас Євросоюз представив позику на 90 мільярдів євро, але перший транш надійде лише через декілька місяців. Президент Зеленський різко висловився про таку затримку, зазначивши, що січень, лютий і березень – найскладніші для країни місяці.