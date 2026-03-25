Ескалація на Близькому Сході: США можуть направити ще кілька тисяч військових у регіон, – ЗМІ

Пентагон може відправити ще тисячі солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США на Близький Схід, що може свідчити про масштабне посилення військової присутності американських сил у регіоні.

Про це повідомляють агентства Reuters та CNN з посиланням на джерела.

Як США посилюють присутність на Близькому Сході?

Попри розмови про переговори між США та Іраном, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість розгортання додаткових американських військових, зокрема, на території Ірану, для розширення можливостей.

CNN повідомляє, що орієнтовно 1000 солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США очікують розгортання вже найближчими днями. Такі дії можуть підвищити ставки в конфлікті, який сколихнув світові ринки.

Співрозмовники не уточнюють куди направлять додаткові сили, і коли їх можуть відправити. Кажуть, що остаточного рішення ще не ухвалили, але США нарощуватимуть потенціал для імовірних майбутніх операцій у регіоні.

Одне з джерел повідомило, що Пентагон хоче направити від 3 до 4 тисяч солдатів. За словами американського чиновника, з початку військової операції 13 американських військових загинули та 290 постраждали.

Раніше джерела повідомляли, що американські військові розглядають варіант забезпечення безпеки для проходження Ормузької протоки, ймовірно, шляхом розгортання американських військ на узбережжі Ірану.

Що відомо про 82-гу дивізію?

Журналісти зазначають, що вищезгадана дивізія здатна розгорнути свої сили в будь-якій точці світу впродовж лише 18 годин зі своєї бази в Північній Кароліні, адже виконує функцію так званих сил негайного реагування.

Такі можливості цих сил уже демонстрували на практиці. Наприклад, у 2021 році її підрозділи були направлені до аеропорту Кабула для забезпечення евакуації під час завершення американської місії в Афганістані.

Дивізія складається з трьох бойових бригад, чисельністю близько по 4 тисячі військових кожна, авіаційної бригади з ударними і транспортними гелікоптерами, артилерійських та логістичних підрозділів і штабного батальйону.

82-га дивізія була сформована під час Першої світової війни, але була розформована після її закінчення. Її відновили на початку Другої світової війни, у 1942 році вона стала першою повітряно-десантною дивізією США.

За даними CNN, вона брала участь у ключових операціях, зокрема у висадці в Нормандії 1944 року. Пізніше підрозділи дивізії воювали у В'єтнамі, Гренаді, Панамі, Іраку та Афганістані, і залучалися до операцій на Близькому Сході.

Яка ситуація у регіоні?