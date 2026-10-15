Фіцо анонсував візит до України та переговори з Росією незабаром

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 листопада приїде до Львова на міжурядові переговори з Україною. Водночас він готує засідання економічної комісії з Росією, пояснюючи це "політикою на всі чотири сторони світу".

Про свої дипломатичні плани очільник словацького уряду розповів перед від'їздом на саміт Євросоюзу, передає SME.

Відновлення зв'язків із Москвою

За словами Фіцо, він також зустрінеться з російськими представниками.

Щоб не було ніяких несподіванок, 25-го також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Російською Федерацією,

– анонсував прем'єр Словаччини.

Про наміри відновити роботу спільної комісії з Росією міністр закордонних справ Юрай Бланар попереджав ще влітку.

Хоча сам Фіцо не розкрив деталей майбутніх дискусій, відомо, що у серпні Бланар провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим. Варто зазначити, що російський посадовець наразі перебуває у санкційному списку ЄС.

Попередні заяви словацького прем'єра

Нещодавно Роберт Фіцо відзначився низкою суперечливих висловлювань щодо війни. Зокрема, він наголосив, що не бажає втягнення Словаччини у військовий конфлікт через статтю 5 договору НАТО.

Крім того, політик розкритикував підтримку України з боку Заходу, мовляв, вона може спровокувати війну НАТО та Росії.