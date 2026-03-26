Лукашенко подарував Кім Чен Ину гвинтівку та зефір

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко був з візитом у КНДР. Він обмінявся з Кім Чен Ином подарунками.

Про це повідомляє телеграм-канал "Пул Первого".

Як пройшов візит Лукашенка у КНДР?

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з візитом у КНДР. Він обмінявся подарунками з Кім Чен Ином.

Білоруський диктатор подарував північнокорейському колезі:

гвинтівку;

традиційний білоруський слуцький пояс;

шкатулку для його доньки;

золотий букет квітів васильків;

зубровку;

горілку;

білоруський шоколад, зокрема у вигляді Палацу Незалежності у Мінську;

зефір;

чорний хліб;

набір білоруських продуктів.

Довідка: слуцький пояс – елемент багатого чоловічого костюма білоруської, польської та української шляхти. Слуцькі пояси носили магнати, козацька старшиина і заможні міщани.

Все правильно, зброєю володіє Кім Чен Ин. Це про всяк випадок, якщо вороги з’являться,

– пожартував Лукашенко, коли його колега оглядав гвинтівку.

Лукашенко заявляв, що генсек ООН "п'є лише білоруську горілку".

Водночас від Кіма Лукашенко отримав у подарунок вазу зі своїм портретом виконану з ракушок і прикрашену гербом Білорусі, шаблю та золоту монету.

Під час переговорів сторони також активно хвалили політичний курс одне одного та заявляли про "перспективне майбутнє" своїх країн.

Також лідери країн відвідали концерт, на якому співаки КНДР виконували білоруські хіти. Потім Лукашенко вирушив назад до Білорусі.

Як Лукашенка зустрічали у КНДР?