Росія пильно стежить за Трампом і Сі: експертка сказала, що викаже подальша поведінка Путіна

Володимир Путін заздалегідь планував візит до Китаю. Однак його рішення відвідати Пекін одразу після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном свідчить про певні маневри російської сторони.

Таку думку висловила у розмові з 24 Каналом експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська, наголосивши на меті поспішного візиту очільника Кремля до Китаю. На її думку, Путін приїздить у КНР за кілька днів після візиту Трампа, щоб спробувати дізнатися, про що домовилися США та Китай, та чи не є Росія у "меню" цих домовленостей.

Про що можуть домовитися Китай та Росія?

Плаксієнко-Бутирська зазначила, що багато експертів звертають увагу на спробу Трампа та Сі Цзіньпіна вибудовувати "велику двійку" з огляду на вагу та амбіції США та Китаю. Це намагання створити фрагментну рамку для побудови нового світопорядку в умовах, коли Сполучені Штати втрачають глобальний вплив і власну роль світового гегемона.

Варто знати. Як повідомило видання Financial Times, Сі Цзіньпін під час зустрічі з Дональдом Трампом сказав, що Володимир Путін може пошкодувати про те, що здійснив повномасштабне вторгнення в Україну. Загалом висловлювання лідера Китаю щодо Кремля були різкішими, ніж зазвичай. У виданні підкреслили, що слова Сі Цзіньпіна можуть бути реакцією на ефективні удари українських сил по території Росії. Водночас у МЗС Китаю спростували інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, назвавши її "суцільною вигадкою".

"Росія прискіпливо стежить за тим, наскільки глибоко вибудовані домовленості між Пекіном та Вашингтоном і що звучатиме поза тим. Також Кремль прагне координувати свою політику із КНР, зокрема щодо Ірану. Адже Путін і Сі Цзіньпін разом ведуть певну антиамериканську політику, підтримуючи Тегеран", – пояснила експертка.

Якими будуть домовленості між Росією та Китаєм, буде зрозуміло з того, як вестиме себе Путін після зустрічі з Сі Цзіньпіном. Чи це, за її словами, буде черговою ескалацією і посиленням тиску, чи він буде зговірливішим для того, щоб сісти за стіл переговорів і вести предметну розмову щодо миру.

"Однак мої особисті спостереження за зустрічами Путіна і Сі Цзіньпіна, які тривали регулярно протягом понад чотирьох років війни, вказували на одне. Кремль завжди підвищував рівень ескалації. Водночас з боку Китаю не відбувалося тиску на Путіна та підтримки мирного процесу. Навпаки, зростала допомога Росії з боку китайської сторони щодо нарощування постачання товарів подвійного призначення, закупівлі енергоресурсів, дипломатичної підтримки. І все це не сприяло закінченню війни", – зауважила Наталія Плаксієнко-Бутирська.

Тому про те, чи дійшли Сполучені Штати Америки та Китай згоди щодо розв'язання війни в Україні та чи була їхня розмова предметною або у контексті обговорення загальних глобальних питань, дізнаємося, за словами експертки, згодом.

Як Китай демонструє силу на тлі послаблення позицій США?

У виданні Le Monde детально проаналізували візит Дональда Трампа до Китаю і зробили висновок, що Пекін намагався продемонструвати американському президенту, що КНР та США – рівні країни. Сі Цзіньпіну навіть вдалося досягти "символічної переваги", адже Трамп похвалив його. Також глава Китаю показав себе як "втілення стабільності" на тлі безладу, який вчинив Трамп, зокрема на Близькому Сході.

Також Сі Цзіньпін не відступив від своєї позиції щодо Тайваню, який продовжує вважати невід'ємною складовою Китаю. Однак Трамп не виступив проти незалежності Тайваню, як цього хотілося б Пекіну.

Водночас оглядач The Financial Times Гідеон Рахман наголосив, що Сполучені Штати втрачають свою роль "світового поліцейського" та супердержави, що гарантувала безпеку у світі. При цьому Китай сьогодні посідає домінуючу позицію на світовому ринку у багатьох сферах та має лідерство у "галузях майбутнього".

Пекін використовує ці досягнення, щоб виглядати стабільнішою альтернативою для світу, ніж США, які поводяться останнім часом доволі жорстко.

Путін 19 травня прибуде до Китаю: що відомо?

Очільник Кремля проведе зустріч із Сі Цзіньпіном, і за офіційною інформацією, вони проведуть переговори щодо двосторонніх відносин та перспектив співпраці.

Як відзначили у Bloomberg, Путін також вкотре порушить питання будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". У Кремлі припускають, що через конфлікт на Близькому Сході, який призвів до нестабільності на світових ринках, Пекін нарешті погодиться на російський проєкт.

Аналітики наголошують, що узгодження "Сили Сибіру-2" залежатиме від особистої позиції Сі Цзіньпіна, проте наразі перспектива реалізації цього проєкту не є швидкою.