Трамп приїхав "без карт": про що можуть домовитись лідери США та Китаю та як це вплине на світ

Президент США Дональд Трамп перебуває з триденним візитом у Китаї. Він обговорює тему Ірану, Тайваню та ймовірно російсько-української війни з Сі Цзіньпінем.

Це перший візит Трампа в Пекін за 9 років, у якому його супроводжують Ілон Маск і Тім Кук. Перебіг зустрічі президента США з Сі, її вплив на світову геополітику загалом, і російсько-українську війну, зокрема, спеціально для 24 Каналу проаналізували політичні експерти.

Цікаво Не бачать сенсу: Україна й Росія скептично налаштовані на переговори за посередництва США, – FT

Як Сі переграє Трампа?

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів, що все відбувається досить передбачувано, бо в Трампа не було жодного сенсу їхати в Китай. У нього просто немає карт, якими він може грати за столом із Сі. Між ними величезна прірва, як між політиками. Щоб бути на рівні з Сі, Трампу треба мати не тактичну, а стратегічну перевагу на геополітичній арені, але зараз нею і не пахне.

Це було помітно з перших хвилин, із першого рукостискання, коли Трамп не потягнув руку Сі в притаманній собі манері до себе, як він це робить із іншими політиками. Трамп не мав жодної спроби домінування, він одразу поставив себе в бета-позицію. Від США загалом не було натяків на домінацію в цій комунікації з Китаєм,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що жоден президент США не плазував так перед Китаєм. Незрозуміло про що взагалі можуть домовитись Сі та Трамп. Можливо Вашингтон відстоїть якісь свої економічні інтереси перед Пекіном, але геополітично – ні. Зокрема, Сі вщент може розгромити будь-які аргументи Трампа щодо того, як США збираються захищати Тайвань від Китаю.

Несвітайлов пояснив, як Сі переграє Трампа: дивіться відео

Чому Путін відвідає Китай після Трампа?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зауважив, що Путін полетить до Китаю після Трампу, оскільки йому повідомлять про рішення, які ухвалять Сі та президент США. Якщо 2 наддержави про щось домовляться, то навряд Путін може це змінити. Очільник Кремля полетить до Сі та послухає його рішення щодо Росії.

"Досить цікавим моментом була заява Ушакова перед візитом Трампа в Пекін про те, що Росія виходить із тристоронніх перемовин за участі України та США. Я думаю, що це була підніжка Трампу перед поїздкою в Китай, яка вибила одну з карт із рук президента США перед зустріччю з Сі. Хоча є ще цікавий момент 20 пакету санкції Євросоюзу проти Росії, який стосувався також і китайських компаній", – наголосив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень.

За його словами, на цю тему Трампу, наприклад, є що говорити, бо в нього є законопроєкт, про 500-відсоткові тарифи для країн, які купують російські енергоносії, зокрема, уран. Китай може постраждати від цього. Якщо США та Європа будуть діяти скоординовано щодо Пекіна, то такий тиск може бути ефективним.

Леонов відповів, чому Путін відвідає Китай після Трампа: дивіться відео

Про що Трамп хоче домовитись із Сі?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус висловив думку, що зараз зустріч лідерів Китаю та США сприймається як зустріч лідерів США та СРСР 40 років тому. Є відчуття того, що Китай і США – це 2 наймогутніші держави у світі, й тому зустріч їхніх лідерів завжди викликає підвищений інтерес.

Давно не було візитів президентів США в Китай. Він відбувається на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Найголовніше, що стоїть на порядку денному зустрічі Трампа та Сі – це вирішення торгівельних питань. Трамп ще за своєї першої каденції почав робити кроки, які були спрямовані на демонтаж Світової організації торгівлі,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він додав, що Китай навпаки виграє від лібералізації світової торгівлі. Пекіну не треба обмеження торгівлі. Тож, основна тема перемовин, це як виглядатиме архітектура світової торгівлі. Питання війни в Україні також можуть підняти, але воно не буде першим або другим. Там буде Венесуела, там буде Іран, тож, цікаво, про що в підсумку домовляться, яким буде результат візиту Трампа до Китаю.

Ус сказав, про що Трамп хоче домовитись із Сі: дивіться відео

Візит Трампа до Китаю: деталі

Візит Трампа до Китаю викликав велику хвилю обговорень у мережі. Зокрема, почали обговорювати навіть те, хто виграв у "битві рукостискань".

Зустріч Трампа в Китаї пройшла помпезно. Разом із президентом США до Пекіну завітали представники американського великого бізнесу, які хочуть відкрити китайський ринок.

Кремль анонсував візит Путіна в Китай після Трампа. Він проситиме в Сі підтримки через складний стан Росії.