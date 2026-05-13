Вперше з 2017 року: Трамп прибув до Пекіну

У середу, 13 травня, президент США Дональд Трамп прилетів до столиці Китаю. Востаннє подібний візит відбувся у 2017 році.

Про це інформує служба швидкого реагування Білого дому Rapid Response 47.

Які деталі візиту Трампа до Китаю?

Уперше за останні 9 років Дональд Трамп здійснив візит до Китаю. У цій поїздці американського лідера супроводжує низка впливових представників бізнесу, зокрема Ілон Маск та Тім Кук.

Як відомо, зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном запланована на завтра, 14 травня. Очікується, що політики обговорять перебіг війни в Ірані, а також торкнуться теми торгівлі та продажу американської зброї Тайваню.

