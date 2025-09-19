Під час візиту Дональда Трампа Велика Британія обсипала його всією можливою пишнотою. Та британський уряд увесь час боявся зробити щось не те.

Що ж Велика Британія отримала натомість, а чи залишилася обділена, пояснили у CNN, передає 24 Канал.

Як минув візит Трампа до Великої Британії?

У своїй промові Трамп заявив, що про "нерозривний" зв'язок між США та Великою Британією.

Насправді британський уряд увесь тиждень боявся, що один невдалий крок під час державного візиту президента США може підірвати "особливі стосунки" – а разом з ними й прем'єрство Кіра Стармера,

– пише CNN.

Видання зауважує, що другий державний візит Трампа відбувся у "жахливий час" для прем'єра Великої Британії, яка перебуває у "скрутному становищі".

Зокрема, за кілька днів до приїзду Трампа Стармер звільнив Пітера Мандельсона з посади посла Великої Британії у Вашингтоні. Дипломат пов'язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У справі останнього, припускають, може фігурувати сам Трамп.

Перед приїздом американського президента активісти навіть спроєктували зображення Трампа та Епштейна на Віндзорський замок, але їх заарештували.

"Президента весь час тримали на відстані витягнутої руки від британської громадськості, щоб він не побачив тих, хто протестує проти його візиту та його політики. Навіть журналісти, здавалося, поводилися чемно: на пресконференції Стармеру поставили лише одне запитання про Епштейна, яке він швидко обійшов", – пише CNN.

Там зауважують, якщо метою британського уряду було уникнути будь-яких непорозумінь, то ця "скромна місія" була виконана.

Чи була вигода для Великої Британії від візиту Трампа?

Натомість найбільшим успіхом Стармера від візиту Трампа стали інвестиції американських компаній на суму 203 мільярди доларів.

Уряд, який відчайдушно потребує добрих економічних новин перед листопадовим бюджетом, стверджує, що інвестиції створять близько 7600 робочих місць,

– зазначає видання.

Та не всі у Великій Британії задоволені результатами візиту Трампа, зокрема, є "великі питання" щодо деяких деталей укладених угод і поступок, які зробила Велика Британія. Також дехто зазначає, що домовленості – не більше ніж "недбала подія від Кремнієвої долини".

Тим не менш перші економічні вигоди від цих угод не будуть відчутні ще деякий час. У короткостроковій перспективі британська економіка залишиться майже в тому ж стані, що й до візиту до Трампа.

Велика Британія також сподівалася скасування американський мит, чого не сталося. Стармер не зміг домогтися від президента США й нових зобов'язань щодо зовнішньої політики.

Через це Велика Британія "може тихо відчути себе обділеною".

