Спецпосланець президента США Стів Віткофф готується до нового візиту в Москву 6 або 7 серпня. Там він спробує переконати главу Кремля Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про візит Віткоффа до Москви?

Віткофф має відправитися до Росії для переговорів вже 6 або 7 серпня. Там спецпосланець має спробувати переконати Путіна погодитися на припинення вогню в Україні. Якщо цього не станеться, Росії будуть загрожувати нові санкції.

Сам Путін готовність до діалогу та навіть не виключає особистої зустрічі з Віткоффом. В Кремлі заявили, що візит спецпосланця Трампа "важливий і корисний". Однак там, на відміну від президента США, стверджують, що не просили про зустріч.

Крім того, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заздалегідь занижує очікування від візиту Віткоффа.

Ми завжди раді бачити пана Віткоффа в Москві,

– заявив Пєсков.

У виданні вважають, що це виглядає немов "запрошення на чай".

До слова, ще один спецпосланець Трампа – Кіт Келлог, відвідає Україну. Його візит має також відбутися до 8 серпня.