Україна з 12 травня готова до повного припинення вогню на 30 днів

У суботу, 10 травня, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі прибули до Києва на саміт "коаліції рішучих". Вони виступили зі спільним закликом до Росії погодитися на 30-денне припинення вогню – це прокоментував глава МЗС України, заявивши, що наша країна готова до перемир'я.

Столицю України відвідали новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт британського уряду.

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Що відомо про візит європейських лідерів до Києва

Лідери чотирьох країн виступили зі спільним закликом до Росії погодитися на 30-денне припинення вогню. Вони також запевнили у збільшенні підтримки України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував візит, заявивши, що Україна готова до безумовного припинення вогню, починаючи вже з понеділка.

Європейські лідери зазначили, що прибули до Києва, щоб "висловити солідарність з Україною проти варварського й незаконного повномасштабного вторгнення Росії".

Разом зі США ми закликаємо Росію погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоби створити простір для переговорів про справедливий і тривалий мир,

– йдеться у спільній заяві.

Лідери країн наголосили, що "підтверджують підтримку закликів президента Трампа до укладання мирної угоди та закликають Росію припинити блокування зусиль, спрямованих на досягнення стійкого миру".

Вони додали, що готові підтримати мирні переговори якомога швидше, обговорити технічні деталі припинення вогню та підготовку до укладення повноцінної мирної угоди.

Європейські лідери, зокрема, зустрілися з Володимиром Зеленським. Вони взяли участь у церемонії покладання лампадок до меморіалу загиблих захисників України в російсько-українській війні.