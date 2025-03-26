"Негідник із жахливою репутацією": як Волц взяв "повну відповідальність" за прокол з журналістом

Днями головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц випадково його додав до чату в Signal, у якому, зокрема, обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені. Після хвилі критики Волц заявив, що бере на себе "повну відповідальність", але водночас назвав редактора Atlantic "негідником".

За його словами, дії журналіста нібито могли бути "навмисними". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News та Politico.

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Волц поскаржився на "погану репутацію" Голдберга

Волц заявив, що Голдберг йому незнайомий, і він "не впізнав би його, навіть якби зіткнувся з ним або побачив у поліцейському відділку".

Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все координується,

– сказав радник Трампа.

Він вирішив не пояснювати, як припустився помилки, а одразу почав говорити про "погану репутацію" Голдберга.

Він розкритикував висвітлення подій в США в The Atlantic, звинуватив видання у брехні про сім'ї військових, нагороджених Золотою Зіркою, а ще – в "містифікації Росії".

"Я знаю його за його жахливою репутацією, і він справді найгірший з журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента. Але я не листуюся з ним. Його не було в моєму телефоні. І ми з'ясуємо, як це сталося", – сказав радник з нацбезпеки США.

За розслідування інциденту візьметься Ілон Маск.

Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу… Це соромно. Ми збираємося докопатися до суті. Я щойно говорив з Ілоном по дорозі сюди. У нас працюють найкращі технічні уми, щоб з'ясувати, як це сталося,

– додав Волц.

До слова, сам Трамп підтримав свого радника. Він вважає, що присутність сторонньої людини в закритому чаті не вплинула на військову операцію в Ємені. І додав, що Волц – хороша людина, він засвоїв урок.