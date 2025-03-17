Євросоюз підтвердив вихід США із групи, яка розслідує воєнні злочини Росії проти України
- США вийшли з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні, що було підтверджено ЄС.
- Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України продовжуватиме свою роботу без участі США.
Вранці 17 березня з'явилася інформація, що США вийшли з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні. В ЄС підтвердили це.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.
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Центр надалі продовжуватиме свою роботу без США
Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) був створений спеціально для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в України, які визначені міжнародним правом як агресія.
Зараз ми отримали заяву від агентства ЄС зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя, яка підтверджує цю новину,
– написало видання увечері 17 березня.
Американська влада повідомила Євроюст, що Штати більше не братимуть участі у діяльності цього міжнародного центру.
Попри це, він й надалі продовжуватиме свою роботу.
"ICPA, розміщений на базі Євроюсту, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", – наголосили в Євроюсті.
Нагадаємо, що США до Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України приєдналися у 2023 році. Вони були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із цією групою.