Євросоюз підтвердив вихід США із групи, яка розслідує воєнні злочини Росії проти України

Вранці 17 березня з'явилася інформація, що США вийшли з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні. В ЄС підтвердили це.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Центр надалі продовжуватиме свою роботу без США

Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) був створений спеціально для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в України, які визначені міжнародним правом як агресія.

Зараз ми отримали заяву від агентства ЄС зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя, яка підтверджує цю новину,

– написало видання увечері 17 березня.

Американська влада повідомила Євроюст, що Штати більше не братимуть участі у діяльності цього міжнародного центру.

Попри це, він й надалі продовжуватиме свою роботу.

"ICPA, розміщений на базі Євроюсту, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні", – наголосили в Євроюсті.

Нагадаємо, що США до Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України приєдналися у 2023 році. Вони були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із цією групою.