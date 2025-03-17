Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Центр в дальнейшем будет продолжать свою работу без США

Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA) был создан специально для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине, которые определены международным правом как агрессия.

Сейчас мы получили заявление от агентства ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия, которое подтверждает эту новость,

– написало издание вечером 17 марта.

Американские власти сообщили Евроюст, что Штаты больше не будут участвовать в деятельности этого международного центра.

Несмотря на это, он и в дальнейшем будет продолжать свою работу.

"ICPA, размещен на базе Евроюста, продолжает свою работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине", – отметили в Евроюсте.

Напомним, что США в Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины присоединились в 2023 году. Они были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с этой группой.