Посадовець загубив у аеропорту секретні документи під час вступу Швеції до НАТО, – ЗМІ
- У листопаді 2022 року посадовець забув теку з частково секретними документами в аеропорту під час роботи над вступом Швеції до НАТО.
- Тека містила матеріали для прем'єр-міністра, частина з яких була засекречена як дипломатична таємниця, але вона не підлягала класифікації безпеки, тому оцінка збитків не проводилася.
У листопаді 2022 року робота над вступом Швеції до НАТО була максимально засекречена. Стало відомо про випадок, коли один з посадовців забув теку з частково секретними документами в аеропорту.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Dagens Nyheter.
Дивіться також Зеленський призначив екснардепку Заліщук послом у Швеції: що про неї відомо
Що відомо про інцидент із загубленими документами?
За даними видання, у листопаді 2022 року робота над вступом Швеції до НАТО була максимально засекречена. Лише вузьке коло осіб мало доступ до інформації про переговори, зокрема з Туреччиною, яка блокувала шведську заявку.
шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відправився до Туреччини на зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом з метою обговорити, як Швеція може отримати згоду Анкари на вступ до НАТО. У ході цієї поїздки один із посадовців забув теку з частково секретними документами в аеропорту Арланда.
Це правда, що співробітник уряду забув теку в аеропорту Арланда після поїздки прем'єр-міністра до Туреччини, і що її знайшли працівники аеропорту. Було визначено, що тека не містила інформації, що підпадає під класифікацію безпеки. Тому оцінка збитків не проводилася, і про інцидент не повідомлялося в Службу безпеки,
– прокоментували у шведському уряді.
Журналісти з'ясували, що тека містила матеріали, підготовлені для прем'єр-міністра Крістерссона. Частина була засекречена як дипломатична таємниця, розкриття якої могло б завдати шкоди відносинам Швеції з іншими країнами.
Інші новини Швеції
Острів Готланд у Балтійському морі залишився без електроенергії 23 серпня. Причину збою ще з'ясовують, а підозр у саботажі немає.
Україна та Швеція підписали лист про наміри між міністерствами оборони 23 серпня. Денис Шмигаль розповів, що документ створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, а також забезпечить сталість і взаємність співпраці між країнами.
Представники української розвідки поінформували шведських колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби оборонців. Також посадовці обговорили активізацію співпраці у сфері космічних технологій.