У листопаді 2022 року робота над вступом Швеції до НАТО була максимально засекречена. Стало відомо про випадок, коли один з посадовців забув теку з частково секретними документами в аеропорту.

Що відомо про інцидент із загубленими документами?

За даними видання, у листопаді 2022 року робота над вступом Швеції до НАТО була максимально засекречена. Лише вузьке коло осіб мало доступ до інформації про переговори, зокрема з Туреччиною, яка блокувала шведську заявку.

шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон відправився до Туреччини на зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом з метою обговорити, як Швеція може отримати згоду Анкари на вступ до НАТО. У ході цієї поїздки один із посадовців забув теку з частково секретними документами в аеропорту Арланда.

Це правда, що співробітник уряду забув теку в аеропорту Арланда після поїздки прем'єр-міністра до Туреччини, і що її знайшли працівники аеропорту. Було визначено, що тека не містила інформації, що підпадає під класифікацію безпеки. Тому оцінка збитків не проводилася, і про інцидент не повідомлялося в Службу безпеки,

– прокоментували у шведському уряді.

Журналісти з'ясували, що тека містила матеріали, підготовлені для прем'єр-міністра Крістерссона. Частина була засекречена як дипломатична таємниця, розкриття якої могло б завдати шкоди відносинам Швеції з іншими країнами.

