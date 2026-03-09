Прем'єр Нідерландів анонсував дебати щодо термінів вступу України до ЄС: коли відбудуться

Незабаром у Європейському Союзі відбудеться обговорення реалістичних термінів вступу України до ЄС. У Нідерландах підкреслюють, що майбутнє Києва у Європі.

Про це 8 березня під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським заявив новий прем'єр Нідерландів Роб Єттен.

Дивіться також Важливий сигнал для України: деталі візиту нового прем'єра Нідерландів до Києва

Коли будуть відомі терміни вступу України до ЄС?

Єттен повідомив, що питання точних термінів вступу України до Євросоюзу вирішиться впродовж найближчих місяців, оскільки європейські країни планують провести відповідні дебати.

Водночас прем'єр висловив чітку позицію Нідерландів щодо вступу України до ЄС.

Абсолютно чітко зрозуміло для Нідерландів, що майбутнє України – в Європі. Україна повинна стати в результаті цього процесу членом ЄС. Україна продовжує йти шляхом реформ, і я абсолютно вражений обсягом того, що вдалося зробити за останні кілька років, попри часи війни, проводячи усі необхідні реформи для набуття членства ЄС,

– сказав глава уряду Нідерландів.

До слова, 24 лютого, під час пресконференції у Києві, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відмовилась назвати конкретні терміни вступу України до ЄС, хоча раніше обговорювалось питання вступу до 2027 року. Водночас президентка зауважила, що Європа продовжить підтримувати Україну на шляху до реформ, які потрібні для членства.

Що про вступ України до ЄС кажуть у Європі?