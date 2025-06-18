У МЗС Литви відповіли, чи може Україна отримати запрошення на вступ до НАТО в Гаазі

Вже наступного тижня в Гаазі відбудеться саміт НАТО, на який запрошено президента Володимира Зеленського. Однак очільник МЗС Литви Кястутіс Будрис вважає малоймовірним, що на ньому Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що будуть обговорювати на саміті НАТО в Гаазі

За словами Будриса, питання запрошення України до НАТО немає в порядку денному.

Ніхто не формулював жодних очікувань щодо запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців,

– зазначив він.

Литовський міністр додав, що немає очікувань щодо якихось новаторських рішень ні на Вашингтонському саміті, ні на зустрічі у Гаазі.

На думку Будриса, важливо зберегти фокус саміту на Україні та наголосити, що країни-члени НАТО та Київ, який протистоїть Москві, перебувають в одному просторі безпеки.

Також глава МЗС Литви додав, що його країна наголошуватиме на єдності Альянсу та важливості ролі США у колективному стримуванні та обороні.

Крім того, за словами міністра, важливим питанням у Гаазі буде збільшення видатків на оборону, адже президент США Дональд Трамп тисне на союзників, аби вони підвищили свої видатки на оборону до 5% ВВП. Також на саміті обговорять конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

Нагадаємо, що на думку президента Естонії Алара Каріса, Україна у довгостроковій перспективі таки стане членом НАТО. Він також наголосив на необхідності гарантій безпеки для Києва.