Цього не буде, – Сікорський про ідею прискореного вступу України в ЄС
Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що прискореного вступу України в ЄС не буде.
Він наполягає на тому, що Київ повинен пройти повний процес приєднання. Про це Сікорський заявив в інтерв'ю RMF24.
Що сказав Сікорський про прискорений вступ України в ЄС?
У глави МЗС Польщі поцікавилися, яка його позиція щодо заяви майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра, який проти прискореного вступу України в ЄС.
Сікорський заявив, що підтримує Мадяра у цьому питанні. Тож, на його думку, Україна повинна пройти повний процес євроінтеграції, як це колись зробила й Польща.
Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з'явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам,
– сказав він.
Польський міністр також зауважив, що будуть складні розділи переговорів, зокрема щодо сільського господарства та транспорту.
Україна та ЄС: останні новини
Нещодавно у Financial Times повідомили, що в ЄС розглядають пропозиції стосовно суттєвого перегляду процедури вступу України, що могло б пришвидшити інтеграцію. Але таким чином наша держава може отримати набагато менші повноваження. Водночас Україна не розглядає варіант неповного членства в ЄС і прагне повноцінної інтеграції, наголосив президент Володимир Зеленський.
Наразі Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія блокують пришвидшений вступ України до ЄС через політичні та економічні побоювання. А от найбільш прихильні до вступу України до ЄС країни, як-от Швеція та Данія, – вони продовжують наполягати на швидкому завершенні переговорів.
Видання The Economist також вказувало, що останнім часом відносини Україною та європейськими союзниками погіршилися. Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд розповів 24 Каналу, що такі оцінки є перебільшенням, але деякі проблеми таки дійсно існують.