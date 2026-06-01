"Слід бути обережною": Лукашенко цинічно пригрозив Вірменії "українським сценарієм"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Вірменія має бути "дуже обережною", аби не повторити "те, що сталося в Україні". Так він прокоментував дискусії щодо можливого виходу Єревана з Євразійського економічного союзу та його прагнення до євроінтеграції.

Відповідну заяву самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив після саміту Євразійського економічного союзу в Астані. Про це повідомляє державне білоруське агентство БЕЛТА.

Як Лукашенко пригрозив Вірменії?

За словами Лукашенка, напередодні парламентських виборів, які відбудуться у Вірменії 7 червня, в країні активізувалися дискусії щодо можливого виходу з ЄАЕС та курсу на вступ до Європейського Союзу.

До слова. Партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна може здобути переконливу перемогу на парламентських виборах 7 червня, отримавши близько 65% голосів виборців, які вже визначилися зі своїм вибором. Саме через його прагнення до зближення з ЄС – він залишається невигідним кандидатом для Кремля.

Він закликав вірменське керівництво не поспішати з такими рішеннями та заявив, що Україні нібито довелося пройти через подібний шлях. Лукашенко наголосив, що Вірменія нещодавно пережила війну, тому має діяти виважено та обережно.

Ця заява пролунала невдовзі після аналогічних висловлювань російського правителя Володимира Путіна. Раніше він заявив, що через прагнення до євроінтеграції Вірменію може спіткати "український сценарій". Також Путін пригрозив жорсткою відповіддю будь-якій країні, яка, за його словами, спробує атакувати Калінінградську область Росії.

У відповідь на такі заяви президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз приділяти більше уваги питанням безпеки та підтримувати народи держав, які можуть зазнати тиску або агресії з боку Росії.

Нагадаємо, що в Кремлі вже неодноразово погрожувала Вірменії. Крім того, за інформацією Reuters з посиланням на західні розвідки, Росія планує втручання у вірменські вибори. Це безпосередньо пов'язано з бажанням Єревану зблизитися з ЄС. Також відомо, що США активно долучають до процесів, які зараз відбуваються, адже, як пише ЗМІ, чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна охороняє ЦРУ.

Днями, Росія відкликала свого посла з Вірменії для консультацій на тлі погіршення відносин між країнами. У Москві прямо пов'язали це рішення з поглибленням співпраці Єревана з Європейським Союзом.