Розвідка Британії проаналізувала втрати Росії з початку вторгнення в Україну

Британські розвідники проаналізували потенційні втрати російської армії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ворог втратив близько 1 мільйона й 40 тисяч військовослужбовців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на аналіз Міністерства оборони Великої Британії від 4 листопада.

Що британська розвідка пише про втрати Росії?

За даними розвідки Британії, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія потенційно зазнала приблизно 1 мільйон й 140 тисяч втрат у живій силі. За 2025 рік російська армія могла втратити приблизно 353 тисячі військових.

Аналіз втрат російських окупантів / Фото Міноборони Британії

В аналізі зазначили, що середньодобові рівні втрат Росії за період з серпня 2025 року по жовтень 2025 року є трьома найнижчими середньомісячними показниками, зареєстрованими з квітня 2024 року.

Водночас окупанти продовжують намагатися оточити Покровськ у Донецькій області, зазнаючи великих втрат. Крім того, Росія тисне на Родинське та Мирноград.

За словами розвідників, Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним напрямком для Росії, оскільки місто продовжує зазнавати найбільшої частки щоденних російських атак порівняно з рештою лінії фронту. Вони додали, що українські війська нещодавно провели обмежені контратаки в околицях Добропілля, за 25 кілометрів на північ від Покровська.

Яка зараз ситуація в Донецькій області?