Втрати росіян на фронті зростають: у Bloomberg назвали причини

В останні тижні кількість втрат Росії через війну в Україні різко зросла. У разі збереження цієї тенденції, країні-агресорці буде важко їх замінити без певної форми мобілізації.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також ЗСУ б’ють по головному: полковник запасу розібрав удари по російських складах БпЛА

Чому втрати Росії стрімко зростають?

Видання зазначає, що протягом грудня втрати Росії сягнули 35 тисяч в особовому складі. Проте очільник Міноборони Михайло Федоров заявив про амбіцію збільшити цю цифру до 50 000 до літа цього року.

Збільшення втрат Росії є результатом більш ефективних операцій українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих, згідно з оцінками кількох європейських урядів. Це вже призвело того, що кількість щомісячних втрат Росії досягла рівня набору до армії.

Для розвʼязання цієї проблеми Москві необхідно проводити мобілізацію, однак там навряд чи підуть на це. Bloomberg додає, що це все ускладнює картинку Москви про неминучість її перемоги. Крім того, зростання втрат може послабити позиції російського диктатора Володимира Путіна за столом переговорів у найближчі місяці.

За останній час Росії не вдалося досягти масштабних стратегічних проривів на фронті. Для збільшення кількості особового складу, вона пропонує величезні підписні бонуси та високі зарплати. Однак у цій війні вирішальним фактором разом з особовим складом є й технологія безпілотників, яку добре освоїла Україна.

Посилаючись на джерела, видання пише, що нещодавно українські військові отримали можливість фіксувати та перевіряти кожну ліквідацію окупантів, що дає європейській розвідці високу впевненість у цифрах втрат, яких зазнає Росія, та у труднощах, з якими вона стикається, захищаючись від атак безпілотників.

Яких втрат зазнала Росія від початку вторгнення?