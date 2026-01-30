Лише протягом минулої доби росіяни втратили 1310 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Скільки втратила Росія на 30 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 1 238 710 (+830) осіб;

танків – 11 614 (+1);

бойових броньованих машин – 23 969 (+4);

артилерійських систем – 36 748 (+15);

РСЗВ – 1 631 (+2);

засобів ППО – 1 289 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);

крилатих ракет – 4 205 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319(+129);

спеціальної техніки – 4 054 (+1).



Втрати росіян у війні станом на 30 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті?