Лише протягом минулої доби росіяни втратили 1310 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Скільки втратила Росія на 30 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 238 710 (+830) осіб;
  • танків – 11 614 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 969 (+4);
  • артилерійських систем – 36 748 (+15);
  • РСЗВ – 1 631 (+2);
  • засобів ППО – 1 289 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555);
  • крилатих ракет – 4 205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 319(+129);
  • спеціальної техніки – 4 054 (+1).

Втрати Росії у війні
Втрати росіян у війні станом на 30 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті?

  • Останнім часом росіяни щодня переміщують техніку через Маріуполь на Гуляйпільський напрямок, що свідчить про пріоритетність цієї точки. Проте через погодні умови росіяни поки лише облаштовують резерви.

  • Водночас російське командування фактично загнало в пастку власний 122-й мотострілецький полк на Куп'янському напрямку. Вони відзвітували про "захоплення" територій, де насправді тривають активні бойові дії.

  • Також нагадаємо, нещодавно на Придніпровському напрямку було 1 бойове зіткнення. Російські війська намагалися висадитись на острів Круглик, штурмувати там українські позиції, але Сили оборони знищили ворога.