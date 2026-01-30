Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що знищення російської тилової інфраструктури на глибину до 70 кілометрів стає ключовим чинником стримування ворожого наступу.

Дивіться також: Понад 1300 окупантів ліквідували, знищили низку техніки: втрати ворога на 30 січня

Як розвідка забезпечує точні удари по російських штабах і складах?

Для стримування наступу противника критично важливо вражати його армійські тили, де розташовані склади, командні пункти, штаби операторів дронів та місця дислокації особового складу.

З початку року ситуація покращилася завдяки надходженню достатньої кількості засобів ураження, зокрема ракет GMLRS M30 та M31 для HIMARS.

Для ураження армійських тилів на відстані до 100 кілометрів використовують значну кількість далекобійних дронів, а також ракетний комплекс "Вільха" та інколи крилату ракету "Нептун" по окремих локаціях.

Проте основним засобом ураження залишаються ракети РСЗВ HIMARS, які найефективніше працюють на цих дистанціях.

Робота розвідки відновилася після зміни керівництва, що підтверджують успішні удари по російській нафтовій галузі. Нові очільники ГУР Олег Іващенко та СБУ Євгеній Хмара налагодили управління спецслужбами, а попередні керівники перейшли на інші напрямки,

– зазначив Світан.

Розвідка критично важлива для коригування вогню на армійському рівні, оскільки без участі спецслужб неможливо завдавати ефективних ударів по російських тилах.

Що ще відомо про втрати ворога?