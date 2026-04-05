США за час війни з Іраном втратили щонайменше 7 літаків, – CNN
ЗМІ пишуть, що США у війні з Іраном втратили щонайменше 7 своїх літаків. Одні з останніх – F-15 та A-10.
Але цифра неточна, адже повідомлялося й про пошкодження інших бортів. Про це пише CNN.
Що відомо про втрати США в авіації?
Винищувач F-15 американці втратили 3 квітня. Іран взяв на себе відповідальність за збиття. Борт впав у горах на іранські території. Пілота знайшли того ж дня, а 5 квітня – члена екіпажу. Під час пошуків постраждати міг гелікоптер. Окрім того, американці самостійно знищили 2 транспортні літаки, аби ними не скористався ворог.
Штурмовик A-10 Warthog впав приблизно тоді ж, коли збили F-15. Сталося це над Ормузькою протокою, пілот врятувався.
27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry був знищений на злітній смузі під час іранської атаки на авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії. Тоді щонайменше 10 американських військовослужбовців отримали поранення. Тоді також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.
12 березня аварії зазнав реактивний заправник KC-135 в Іраку. Загинуло 6 членів екіпажу американських авіакомпаній. Цей борт не був збитий ворожим чи дружнім вогнем, а був залучений до інциденту з іншим літаком під час участі в операції в Ірані. Другий літак безпечно приземлився.
А 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО дружнім вогнем. Усі 6 членів екіпажу безпечно катапультувалися, 3 із них повернулися до бойових дій.
Але і це ще не все. Були повідомлення про американський винищувач F-35, який здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив Іран.
Втрати США
Станом на 3 квітня на Близькому Сході загинули 13 американських військових, ще 365 отримали поранення.
Окрім того, США активно використовують та перекидають далекобійні ракети JASSM-ER для кампанії проти Ірану, цим самим знищуючи глобальні запаси. Раніше повідомлялося, що за перші два дні війни в Ірані Пентагон використав боєприпасів на 5,6 мільярда доларів.
До слова, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький зазначив 24 Каналу, що операція проти Ірану стратегічно була правильним рішенням, але її погано спланували.