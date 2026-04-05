США за час війни з Іраном втратили щонайменше 7 літаків, – CNN

ЗМІ пишуть, що США у війні з Іраном втратили щонайменше 7 своїх літаків. Одні з останніх – F-15 та A-10.

Але цифра неточна, адже повідомлялося й про пошкодження інших бортів. Про це пише CNN.

Дивіться також США самостійно знищили два свої літаки під час порятунку члена екіпажу F-15 з Ірану

Що відомо про втрати США в авіації?

Винищувач F-15 американці втратили 3 квітня. Іран взяв на себе відповідальність за збиття. Борт впав у горах на іранські території. Пілота знайшли того ж дня, а 5 квітня – члена екіпажу. Під час пошуків постраждати міг гелікоптер. Окрім того, американці самостійно знищили 2 транспортні літаки, аби ними не скористався ворог.

Штурмовик A-10 Warthog впав приблизно тоді ж, коли збили F-15. Сталося це над Ормузькою протокою, пілот врятувався.

27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry був знищений на злітній смузі під час іранської атаки на авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії. Тоді щонайменше 10 американських військовослужбовців отримали поранення. Тоді також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.

12 березня аварії зазнав реактивний заправник KC-135 в Іраку. Загинуло 6 членів екіпажу американських авіакомпаній. Цей борт не був збитий ворожим чи дружнім вогнем, а був залучений до інциденту з іншим літаком під час участі в операції в Ірані. Другий літак безпечно приземлився.

А 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО дружнім вогнем. Усі 6 членів екіпажу безпечно катапультувалися, 3 із них повернулися до бойових дій.

Але і це ще не все. Були повідомлення про американський винищувач F-35, який здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив Іран.

Втрати США