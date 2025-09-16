"Ми захистимо Сербію": Вучич подякував Росії за інформацію про нібито підготовку "майдану"
- Президент Сербії Александар Вучич подякував Росії за інформацію про нібито підготовку "майдану" в Сербії за участю Євросоюзу.
- Вучич зазначив, що Сербія готова захистити себе і тісно співпрацює з російською Службою зовнішньої розвідки.
Президент Сербії Александар Вучич подякував російським партнерам за інформацію про буцімто підготовку "майдану" в країні. Нею начебто займається Євросоюз.
Сербський лідер також зауважив, що уважно стежить за повідомленнями від Служби зовнішньої розвідки Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTRS.
Дивіться також Сіярто каже, що Брюссель хоче "скинути" уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
Що заявив Вучич про допомогу Росії?
На думку Вучича, Служба зовнішньої розвідки Росії є однією з найбільших і найпотужніших. Президент Сербії вважає, що організатори кольорової революції не можуть просто так здатися, адже в неї "вкладено занадто багато грошей". Саме тому вони нібито зроблять останню спробу силового захоплення влади.
Ми до цього готові. Тому дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба додатково зв'яжеться з ними, і ми захистимо Сербію,
– запевнив Вучич.
Яка ситуація у Сербії: коротко про головне
У Сербії ще з кінця 2024 року тривають масові протести з вимогою дострокових виборів. Вони вже призвели до сутичок з поліцією та арештів. Поштовхом до них став обвал бетонного навісу на вокзалі у місті Новий Сад, внаслідок чого загинули 16 осіб.
Люди вважають владу винною в корупції та недбалості, а також вимагають відставки президента Вучича. Однак сербський лідер не планує дострокових виборів до 2026 року, та звинувачує "іноземні сили" у розпалюванні протестів і фінансуванні активістів.
13 серпня 2025 року ситуація загострилася. У Новому Саді прихильники Сербської прогресивної партії (SNS) кидали фаєри та петарди в антиурядових протестувальників, що змусило поліцію втрутитися. За даними Вучича, поранено 16 поліцейських та близько 60 його прихильників.
6 вересня у Сербії знову посилилися протести. Тоді протестувальники запалили фаєри, а поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати проти студентів та опозиційних активістів.