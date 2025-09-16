Президент Сербії Александар Вучич подякував російським партнерам за інформацію про буцімто підготовку "майдану" в країні. Нею начебто займається Євросоюз.

Сербський лідер також зауважив, що уважно стежить за повідомленнями від Служби зовнішньої розвідки Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RTRS.

Що заявив Вучич про допомогу Росії?

На думку Вучича, Служба зовнішньої розвідки Росії є однією з найбільших і найпотужніших. Президент Сербії вважає, що організатори кольорової революції не можуть просто так здатися, адже в неї "вкладено занадто багато грошей". Саме тому вони нібито зроблять останню спробу силового захоплення влади.

Ми до цього готові. Тому дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба додатково зв'яжеться з ними, і ми захистимо Сербію,

– запевнив Вучич.

Яка ситуація у Сербії: коротко про головне