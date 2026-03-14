Сербія готується війни: на країну нібито має напасти Хорватія, Косово та Албанія

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готується до "потенційного нападу" з боку Хорватії, Албанії та Косово. За його словами, Белград уважно стежить за військовою співпрацею між цими країнами.

Про це Вучич сказав в інтерв'ю RTS, передає Anadolu Agency.

Чому Сербія заговорила про напад?

Вучич заявив, що Албанія, Хорватія та Косово "чекають сприятливого моменту".

Ми готуємося до їхнього нападу,

– сказав він.

Сербський президент звинуватив хорватський Загреб у спробах підірвати авторитет Сербії протягом останніх півтора року та втручанні у внутрішні справи.

Свою заяву про війну Вучич зробив з огляду на те, що майже рік тому, 18 березня 2025 року, між Хорватією, Албанією та Косовом було підписано тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони.

До слова, кілька місяців тому сербський міністр інформації та телекомунікацій Борис Братіна закликав "покарати" Хорватію втратою територій, провівши паралель з Україною. Він заявив, що Хорватія має відповісти за участь у світових війнах і події початку 1990-х років.

Говорячи про оборонні можливості Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю польоту до 400 кілометрів. Він назвав їх одними з найсучасніших систем озброєння.

Вучич також додав, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, продовжуючи дотримуватися політики військового нейтралітету.

Тим часом на Західних Балканах тривають дебати щодо політики безпеки та оборони. Там військова модернізація та політична напруженість загострилися останніми роками.

