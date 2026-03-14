Сербія готується війни: на країну нібито має напасти Хорватія, Косово та Албанія
- Президент Сербії Александар Вучич заявив про підготовку до можливого нападу з боку Хорватії, Албанії та Косово, акцентуючи увагу на їхній військовій співпраці.
- Сербія має китайські гіперзвукові ракети, при цьому країна залишається військово нейтральною.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готується до "потенційного нападу" з боку Хорватії, Албанії та Косово. За його словами, Белград уважно стежить за військовою співпрацею між цими країнами.
Про це Вучич сказав в інтерв'ю RTS, передає Anadolu Agency.
Чому Сербія заговорила про напад?
Вучич заявив, що Албанія, Хорватія та Косово "чекають сприятливого моменту".
Ми готуємося до їхнього нападу,
– сказав він.
Сербський президент звинуватив хорватський Загреб у спробах підірвати авторитет Сербії протягом останніх півтора року та втручанні у внутрішні справи.
Свою заяву про війну Вучич зробив з огляду на те, що майже рік тому, 18 березня 2025 року, між Хорватією, Албанією та Косовом було підписано тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони.
До слова, кілька місяців тому сербський міністр інформації та телекомунікацій Борис Братіна закликав "покарати" Хорватію втратою територій, провівши паралель з Україною. Він заявив, що Хорватія має відповісти за участь у світових війнах і події початку 1990-х років.
Говорячи про оборонні можливості Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю польоту до 400 кілометрів. Він назвав їх одними з найсучасніших систем озброєння.
Вучич також додав, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, продовжуючи дотримуватися політики військового нейтралітету.
Тим часом на Західних Балканах тривають дебати щодо політики безпеки та оборони. Там військова модернізація та політична напруженість загострилися останніми роками.
Останні новини Сербії
Нещодавно Сербія вперше "засвітила" на МіГ-29 китайські CM-400AKG. Вони здатні уражати наземні та морські цілі. До слова, у 2024 році Росія роздула історію про те, що ці винищувачі у кількості 36 одиниць Сербія мала передати Україні. Втім, інтеграція ракет CM-400AKG на борт цих літаків та реальна кількість спростовують це, зауважували аналітики Defense Express.
У січні Вучич оголосив про відновлення роботи найбільшої нафтової компанії країни після отримання тимчасової ліцензії. Сербський НПЗ NIS отримав час до 24 березня для переговорів про продаж частки російських власників, зокрема "Газпрому".
До того ж Сербія наприкінці 2025 року підписала нову угоду на імпорт російського газу, щоб забезпечити енергопостачання на зиму.