WSJ припустили, що росіяни більше не зможуть використовувати Ту-95 або Ту-22

Медійники проаналізували українську атаку дронами по російських аеродромах. Вони дійшли висновку, що росіяни зазнали великих втрат. Можливо, навіть незворотних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Чому росіяни більше не зможуть використовувати Ту-95 або Ту-22

До цих атак у росіян було 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М. Журналісти наголосили: не ясно, скільки з них були у робочому стані. Але в Росії більше не випускають Ту-95МС або Ту-22М3.

Зауважте! Раніше були дані, що ворог модернізує старі літаки Ту та збирається будувати нові.

Ураження аеродромів у глибокому тилу Росії у ЗМІ назвали українською програмою глибокого удару. Атака 1 червня – значна перемога цієї програми.

Очевидно, що втрата десятків стратегічних літаків серйозно підірве російську військову могутність.

У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні (RUSI) говорять: українські спецслужби завдали найсильнішого удару за всю війну по російському флоту бомбардувальників дальньої авіації.