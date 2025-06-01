WSJ припустили, що росіяни більше не зможуть використовувати Ту-95 або Ту-22
- Українські дрони завдали значних втрат російським аеродромам, що може унеможливити використання літаків Ту-95 та Ту-22.
- Росія не виробляє нові Ту-95МС або Ту-22М3, а втрата стратегічних літаків підірве військову могутність країни.
Медійники проаналізували українську атаку дронами по російських аеродромах. Вони дійшли висновку, що росіяни зазнали великих втрат. Можливо, навіть незворотних.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WSJ.
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Чому росіяни більше не зможуть використовувати Ту-95 або Ту-22
До цих атак у росіян було 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М. Журналісти наголосили: не ясно, скільки з них були у робочому стані. Але в Росії більше не випускають Ту-95МС або Ту-22М3.
Зауважте! Раніше були дані, що ворог модернізує старі літаки Ту та збирається будувати нові.
Ураження аеродромів у глибокому тилу Росії у ЗМІ назвали українською програмою глибокого удару. Атака 1 червня – значна перемога цієї програми.
Очевидно, що втрата десятків стратегічних літаків серйозно підірве російську військову могутність.
У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні (RUSI) говорять: українські спецслужби завдали найсильнішого удару за всю війну по російському флоту бомбардувальників дальньої авіації.